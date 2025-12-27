Путин: на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Главные усилия МЧС РФ направлены на обеспечение безопасности российских граждан, на счету сотрудников ведомства сотни тысяч спасенных людей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Разумеется, основные усилия МЧС, все его ресурсы и возможности направлены на обеспечение безопасности наших граждан. За эти 35 лет количество спасенных вами жизней без преувеличения исчисляется сотнями тысяч. Спасатели первые там, где нужно проявить решительность, смелость, профессиональные навыки: в завалах разрушенных зданий, на месте тяжелых ДТП", - отметил Путин в поздравлении сотрудникам МЧС с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что сотрудники ведомства действуют в экстремальных обстоятельствах: поднимаются в горы, спускаются в глубины шахт, десантируются с воздуха, эвакуируют людей из труднодоступных районов таежных массивов, населенных пунктов, затопленных паводком. Кроме того, Путин отдельно отметил работу психологов и медицинских работников, которые трудятся в системе МЧС. "Их особые компетенции порой просто незаменимы", - подчеркнул президент. Российские спасатели отмечают 27 декабря, в свой профессиональный праздник, 35-летие МЧС РФ. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Главные усилия МЧС РФ направлены на обеспечение безопасности российских граждан, на счету сотрудников ведомства сотни тысяч спасенных людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Разумеется, основные усилия МЧС, все его ресурсы и возможности направлены на обеспечение безопасности наших граждан. За эти 35 лет количество спасенных вами жизней без преувеличения исчисляется сотнями тысяч. Спасатели первые там, где нужно проявить решительность, смелость, профессиональные навыки: в завалах разрушенных зданий, на месте тяжелых ДТП", - отметил Путин в поздравлении сотрудникам МЧС с профессиональным праздником.
Глава государства отметил, что сотрудники ведомства действуют в экстремальных обстоятельствах: поднимаются в горы, спускаются в глубины шахт, десантируются с воздуха, эвакуируют людей из труднодоступных районов таежных массивов, населенных пунктов, затопленных паводком. Кроме того, Путин отдельно отметил работу психологов и медицинских работников, которые трудятся в системе МЧС.
"Их особые компетенции порой просто незаменимы", - подчеркнул президент.
Российские спасатели отмечают 27 декабря, в свой профессиональный праздник, 35-летие МЧС РФ. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
 
