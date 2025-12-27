Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев рассказал о годовой выручке "Ростелекома" - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251227/medvedev-865980166.html
Медведев рассказал о годовой выручке "Ростелекома"
Медведев рассказал о годовой выручке "Ростелекома" - 27.12.2025, ПРАЙМ
Медведев рассказал о годовой выручке "Ростелекома"
Годовая выручка "Ростелекома" должна в ближайшие годы достичь 1 триллиона рублей, сообщил председатель совета директоров компании, замглавы Совета безопасности... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T16:45+0300
2025-12-27T16:45+0300
россия
финансы
рф
дмитрий медведев
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_0:1:3071:1728_1920x0_80_0_0_26be5e3fcb783dc922979342aa267982.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Годовая выручка "Ростелекома" должна в ближайшие годы достичь 1 триллиона рублей, сообщил председатель совета директоров компании, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Медведев сообщил в Max, что провел итоговое в 2025 году заседание Совета директоров "Ростелекома", на котором была принята Стратегия развития компании на следующие 5 лет. "Важная задача - обеспечить среднегодовой темп роста выручки. Здесь планируется на уровне 8 процентов, поживем – увидим. В целом достаточно амбициозные задачи стоят. И надеюсь, что компания приложит все усилия к их исполнению. И если все это удастся, то годовая выручка "Ростелекома" должна в ближайшие годы выйти на отметку триллиона рублей", - сказал Медведев в ходе заседания. Также председатель Совета директоров отметил, что компания должна и дальше наращивать цифровой бизнес, заниматься развитием рынка. "Его доля в доходах компании должна превысить практически 40 процентов, сейчас это меньше – процентов тридцать", - добавил Медведев.
https://1prime.ru/20251227/rostelekom-865979083.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_3324f19c0c54e748a437e7c547a453b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, дмитрий медведев, ростелеком
РОССИЯ, Финансы, РФ, Дмитрий Медведев, Ростелеком
16:45 27.12.2025
 
Медведев рассказал о годовой выручке "Ростелекома"

Медведев: выручка "Ростелекома" в ближайшие годы достигнет триллиона рублей

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Годовая выручка "Ростелекома" должна в ближайшие годы достичь 1 триллиона рублей, сообщил председатель совета директоров компании, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев сообщил в Max, что провел итоговое в 2025 году заседание Совета директоров "Ростелекома", на котором была принята Стратегия развития компании на следующие 5 лет.
Здание офиса компании Ростелеком в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
"Ростелеком" утвердил новую стратегию развития
16:22
"Важная задача - обеспечить среднегодовой темп роста выручки. Здесь планируется на уровне 8 процентов, поживем – увидим. В целом достаточно амбициозные задачи стоят. И надеюсь, что компания приложит все усилия к их исполнению. И если все это удастся, то годовая выручка "Ростелекома" должна в ближайшие годы выйти на отметку триллиона рублей", - сказал Медведев в ходе заседания.
Также председатель Совета директоров отметил, что компания должна и дальше наращивать цифровой бизнес, заниматься развитием рынка.
"Его доля в доходах компании должна превысить практически 40 процентов, сейчас это меньше – процентов тридцать", - добавил Медведев.
 
РОССИЯФинансыРФДмитрий МедведевРостелеком
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала