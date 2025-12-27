https://1prime.ru/20251227/medvedev-865980166.html
Медведев рассказал о годовой выручке "Ростелекома"
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Годовая выручка "Ростелекома" должна в ближайшие годы достичь 1 триллиона рублей, сообщил председатель совета директоров компании, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Медведев сообщил в Max, что провел итоговое в 2025 году заседание Совета директоров "Ростелекома", на котором была принята Стратегия развития компании на следующие 5 лет. "Важная задача - обеспечить среднегодовой темп роста выручки. Здесь планируется на уровне 8 процентов, поживем – увидим. В целом достаточно амбициозные задачи стоят. И надеюсь, что компания приложит все усилия к их исполнению. И если все это удастся, то годовая выручка "Ростелекома" должна в ближайшие годы выйти на отметку триллиона рублей", - сказал Медведев в ходе заседания. Также председатель Совета директоров отметил, что компания должна и дальше наращивать цифровой бизнес, заниматься развитием рынка. "Его доля в доходах компании должна превысить практически 40 процентов, сейчас это меньше – процентов тридцать", - добавил Медведев.
