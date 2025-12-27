https://1prime.ru/20251227/mi-8-865974445.html

Глава Минпромторга рассказал, где используются вертолеты Ми-8

Глава Минпромторга рассказал, где используются вертолеты Ми-8 - 27.12.2025, ПРАЙМ

Глава Минпромторга рассказал, где используются вертолеты Ми-8

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе церемонии передачи четырех новых тяжелых многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-1 российским авиакомпаниям, которая прошла... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T12:36+0300

2025-12-27T12:36+0300

2025-12-27T12:36+0300

бизнес

россия

рф

дальний восток

антон алиханов

минпромторг

ростех

алроса

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865974278_0:46:1200:721_1920x0_80_0_0_366f4c0bdedec1aedded8430795ca81f.jpg

КАЗАНЬ, 27 дек — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе церемонии передачи четырех новых тяжелых многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-1 российским авиакомпаниям, которая прошла на Казанском вертолетном заводе, рассказал, что такие вертолеты используются для перевозки пассажиров на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. "Они используются как и транспортники, как средства для перевозки наших граждан на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере нашей страны. Это, конечно, крайне важная задача", - сказал он. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и "Ростех" в субботу передали четыре вертолета Ми-8 российским авиакомпаниям в рамках инвестпроекта по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при поддержке Минпромторга РФ. Вертолеты получат компании "Баргузин", "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд" и "Алроса". В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин, глава Росавиации Дмитрий Ядров, гендиректор ГТЛК Михаил Парнев и другие. Ми-8 - один из самых массовых многоцелевых вертолетов в мире, имеющий более 150 модификаций. Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Вертолеты могут оснащаться дополнительными наружными топливными баками объемом 915 литров каждый. Они увеличивают дальность полета, что актуально для применения воздушных судов в регионах с большой протяженностью территорий. Дальность палета составляет до 715 километров. Вертолет может перевозить до 22 человек.

https://1prime.ru/20251118/chemezov-864664764.html

рф

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, дальний восток, антон алиханов, минпромторг, ростех, алроса