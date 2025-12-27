https://1prime.ru/20251227/mi-8-865974445.html
Глава Минпромторга рассказал, где используются вертолеты Ми-8
Глава Минпромторга рассказал, где используются вертолеты Ми-8 - 27.12.2025, ПРАЙМ
Глава Минпромторга рассказал, где используются вертолеты Ми-8
27.12.2025
КАЗАНЬ, 27 дек — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе церемонии передачи четырех новых тяжелых многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-1 российским авиакомпаниям, которая прошла на Казанском вертолетном заводе, рассказал, что такие вертолеты используются для перевозки пассажиров на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. "Они используются как и транспортники, как средства для перевозки наших граждан на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере нашей страны. Это, конечно, крайне важная задача", - сказал он. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и "Ростех" в субботу передали четыре вертолета Ми-8 российским авиакомпаниям в рамках инвестпроекта по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при поддержке Минпромторга РФ. Вертолеты получат компании "Баргузин", "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд" и "Алроса". В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин, глава Росавиации Дмитрий Ядров, гендиректор ГТЛК Михаил Парнев и другие. Ми-8 - один из самых массовых многоцелевых вертолетов в мире, имеющий более 150 модификаций. Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Вертолеты могут оснащаться дополнительными наружными топливными баками объемом 915 литров каждый. Они увеличивают дальность полета, что актуально для применения воздушных судов в регионах с большой протяженностью территорий. Дальность палета составляет до 715 километров. Вертолет может перевозить до 22 человек.
Ми-8 - один из самых массовых многоцелевых вертолетов в мире, имеющий более 150 модификаций. Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Вертолеты могут оснащаться дополнительными наружными топливными баками объемом 915 литров каждый. Они увеличивают дальность полета, что актуально для применения воздушных судов в регионах с большой протяженностью территорий. Дальность палета составляет до 715 километров. Вертолет может перевозить до 22 человек.