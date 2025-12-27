https://1prime.ru/20251227/miroshnik-865967590.html

Мирошник прокомментировал законопроект о выборах на Украине

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Лишь полностью демократические выборы могут легализовать Киев как подписанта соглашений, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя законопроект о выборах во время военного положения, который готовится на Украине. "Только голосование с соблюдением всех демократических норм "может легализовать сторону Украины как подписанта мирных соглашений", - сообщила газета "Известия", ссылаясь на слова Мирошника. Посол отметил, что любые выборы должны соответствовать, во-первых, всем необходимым демократическим стандартам. Выборы на Украине, как подчеркнул Мирошник, это только один маленький шаг в большом процессе урегулирования, которое должно предусматривать целый перечень шагов, который сейчас обсуждается. В среду украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский представил украинской прессе вариант плана по урегулированию конфликта. По данным СМИ, документ предполагает проведение выборов в стране "как можно скорее", точные сроки при этом не указываются. При этом Зеленский подчеркнул, что не собирается сразу же отменять военное положение в случае завершения конфликта. В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней. При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.

