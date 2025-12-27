https://1prime.ru/20251227/miroshnik-865967590.html
Мирошник прокомментировал законопроект о выборах на Украине
Мирошник прокомментировал законопроект о выборах на Украине - 27.12.2025, ПРАЙМ
Мирошник прокомментировал законопроект о выборах на Украине
Лишь полностью демократические выборы могут легализовать Киев как подписанта соглашений, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T01:37+0300
2025-12-27T01:37+0300
2025-12-27T01:37+0300
экономика
мировая экономика
россия
украина
рф
киев
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865967590.jpg?1766788675
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Лишь полностью демократические выборы могут легализовать Киев как подписанта соглашений, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя законопроект о выборах во время военного положения, который готовится на Украине.
"Только голосование с соблюдением всех демократических норм "может легализовать сторону Украины как подписанта мирных соглашений", - сообщила газета "Известия", ссылаясь на слова Мирошника.
Посол отметил, что любые выборы должны соответствовать, во-первых, всем необходимым демократическим стандартам. Выборы на Украине, как подчеркнул Мирошник, это только один маленький шаг в большом процессе урегулирования, которое должно предусматривать целый перечень шагов, который сейчас обсуждается.
В среду украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский представил украинской прессе вариант плана по урегулированию конфликта. По данным СМИ, документ предполагает проведение выборов в стране "как можно скорее", точные сроки при этом не указываются. При этом Зеленский подчеркнул, что не собирается сразу же отменять военное положение в случае завершения конфликта.
В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.
Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.
украина
рф
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, украина, рф, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, мид рф, мид, цик
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, МИД РФ, МИД, ЦИК
Мирошник прокомментировал законопроект о выборах на Украине
Мирошник: только демократические выборы могут легализовать Киев как подписанта соглашений
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Лишь полностью демократические выборы могут легализовать Киев как подписанта соглашений, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя законопроект о выборах во время военного положения, который готовится на Украине.
"Только голосование с соблюдением всех демократических норм "может легализовать сторону Украины как подписанта мирных соглашений", - сообщила газета "Известия", ссылаясь на слова Мирошника.
Посол отметил, что любые выборы должны соответствовать, во-первых, всем необходимым демократическим стандартам. Выборы на Украине, как подчеркнул Мирошник, это только один маленький шаг в большом процессе урегулирования, которое должно предусматривать целый перечень шагов, который сейчас обсуждается.
В среду украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский представил украинской прессе вариант плана по урегулированию конфликта. По данным СМИ, документ предполагает проведение выборов в стране "как можно скорее", точные сроки при этом не указываются. При этом Зеленский подчеркнул, что не собирается сразу же отменять военное положение в случае завершения конфликта.
В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.
Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.