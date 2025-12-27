https://1prime.ru/20251227/nabu-865977383.html

НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группировки с депутатами Рады

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте, сообщили в субботу в пресс-службе НАБУ. "НАБУ и САП в результате операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группировку, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале антикоррупционной структуры. Имена и количество депутатов не уточняются. По данным следствия, участники группы систематически извлекали "неправомерную выгоду" за голосование в Верховной раде. В субботу днем сотрудники НАБУ были замечены в правительственном квартале Киева, где расположен украинский парламент, здание кабинета министров и офиса президента, заявили в Раде. НАБУ сообщило в ноябре о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики и предъявлении обвинений семи участникам преступной организации, причастной к коррупции, в том числе сбежавшему с Украины бизнесмену Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

