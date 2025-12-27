https://1prime.ru/20251227/napravlenija-865969296.html

Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Нижний Новгород вошли в топ-5 направлений по количеству бронирований на новогодние праздники по России, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". Агрегатор по запросу РИА Новости проанализировал бронирования в отелях и апартаментах по России за период с 26 декабря по 11 января. "На Новый год россияне традиционно выбирают крупные туристические центры, города с насыщенной праздничной программой и горнолыжные курорты", - отметили в компании. В топ направлений по количеству бронирований на новогодние праздники по России вошли: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Краснодар, Екатеринбург и Эсто-Садок (Краснодарский край). Кроме того, традиционно востребованы в каникулы регионы для активного зимнего отдыха. Среди северных и горнолыжных маршрутов наибольшим спросом пользуются Кировск (Мурманская область, рост на 55%), Мурманск (на 20%), Архангельск (13%), Сортавала (14%) и Териберка (79%). А среди курортных направлений наибольший рост интереса приходится на Крым. "Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на период новогодних праздников составляет 7,7 тысячи рублей, что на 9% выше уровня прошлого года (в сезоне 2024–2025 - 7,1 тысячи рублей)", - заключили в "Островке".

