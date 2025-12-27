Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.12.2025
СМИ сообщили, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России
2025-12-27T16:35+0300
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российские удары возмездия по украинским объектам вызвали шок на восточном фланге НАТО, сообщает Politico."Российские авиаудары вызвали шок на восточном фланге НАТО всего за день до встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом для обсуждения пересмотренного мирного предложения", — говорится в публикации.Оперативное командование польских вооруженных сил в субботу заявило о том, что дежурные военные самолеты были подняты в воздух из-за предполагаемой деятельности России в Украине.В этот же день Министерство обороны сообщило, что российские военные осуществили масштабный удар возмездия, использовав гиперзвуковые ракеты "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, которые задействованы в интересах украинских Вооруженных сил, и по предприятиям украинского ВПК. Как сообщается, цели операции были успешно достигнуты, и все намеченные объекты были поражены.
© Фото : NATO
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российские удары возмездия по украинским объектам вызвали шок на восточном фланге НАТО, сообщает Politico.
"Российские авиаудары вызвали шок на восточном фланге НАТО всего за день до встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом для обсуждения пересмотренного мирного предложения", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским из-за его жены
16:08
Оперативное командование польских вооруженных сил в субботу заявило о том, что дежурные военные самолеты были подняты в воздух из-за предполагаемой деятельности России в Украине.
В этот же день Министерство обороны сообщило, что российские военные осуществили масштабный удар возмездия, использовав гиперзвуковые ракеты "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, которые задействованы в интересах украинских Вооруженных сил, и по предприятиям украинского ВПК. Как сообщается, цели операции были успешно достигнуты, и все намеченные объекты были поражены.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Предупреждение Трампа в адрес Зеленского вызвало переполох на Западе
10:00
 
