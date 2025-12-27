https://1prime.ru/20251227/nato-865978608.html
СМИ сообщили, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России
СМИ сообщили, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России - 27.12.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России
Российские удары возмездия по украинским объектам вызвали шок на восточном фланге НАТО, сообщает Politico. | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T16:35+0300
2025-12-27T16:35+0300
2025-12-27T16:35+0300
россия
общество
украина
владимир зеленский
нато
politico
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российские удары возмездия по украинским объектам вызвали шок на восточном фланге НАТО, сообщает Politico."Российские авиаудары вызвали шок на восточном фланге НАТО всего за день до встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом для обсуждения пересмотренного мирного предложения", — говорится в публикации.Оперативное командование польских вооруженных сил в субботу заявило о том, что дежурные военные самолеты были подняты в воздух из-за предполагаемой деятельности России в Украине.В этот же день Министерство обороны сообщило, что российские военные осуществили масштабный удар возмездия, использовав гиперзвуковые ракеты "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, которые задействованы в интересах украинских Вооруженных сил, и по предприятиям украинского ВПК. Как сообщается, цели операции были успешно достигнуты, и все намеченные объекты были поражены.
https://1prime.ru/20251227/zelenskiy-865978342.html
https://1prime.ru/20251227/tramp-865971648.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , украина, владимир зеленский, нато, politico, дональд трамп
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО, Politico, Дональд Трамп
СМИ сообщили, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России
Politico: удары возмездия РФ по Украине вызвали шок на восточном фланге НАТО