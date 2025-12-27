https://1prime.ru/20251227/nato-865978608.html

СМИ сообщили, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России

Российские удары возмездия по украинским объектам вызвали шок на восточном фланге НАТО, сообщает Politico. | 27.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российские удары возмездия по украинским объектам вызвали шок на восточном фланге НАТО, сообщает Politico."Российские авиаудары вызвали шок на восточном фланге НАТО всего за день до встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом для обсуждения пересмотренного мирного предложения", — говорится в публикации.Оперативное командование польских вооруженных сил в субботу заявило о том, что дежурные военные самолеты были подняты в воздух из-за предполагаемой деятельности России в Украине.В этот же день Министерство обороны сообщило, что российские военные осуществили масштабный удар возмездия, использовав гиперзвуковые ракеты "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, которые задействованы в интересах украинских Вооруженных сил, и по предприятиям украинского ВПК. Как сообщается, цели операции были успешно достигнуты, и все намеченные объекты были поражены.

