бизнес
промышленность
рф
антон алиханов
ростех
минпромторг
алроса
рф
бизнес, промышленность, рф, антон алиханов, ростех, минпромторг, алроса
Бизнес, Промышленность, РФ, Антон Алиханов, Ростех, Минпромторг, Алроса
12:49 27.12.2025
 
Транспортная отрасль нуждается в новой технике, заявил Никитин

Глава Минтранса Никитин: транспортная отрасль России нуждается в новой технике

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМинистр транспорта РФ Андрей Никитин
Министр транспорта РФ Андрей Никитин - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Министр транспорта РФ Андрей Никитин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
КАЗАНЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Транспортная отрасль нуждается в новой технике, рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках церемонии передачи новых вертолетов Ми-8МТВ-1 российским авиакомпаниям на Казанском вертолетном заводе.
"Со своей стороны, как министр транспорта, хочу вас заверить, что транспортная отрасль действительно нуждается в новой технике. И мы совместно с коллегами будем делать всё, чтобы завод был загружен максимально, потому что отрасль этого требует", - сказал министр.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев
Савельев раскрыл ключевые направления развития в сфере транспорта
22 декабря, 18:03
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и "Ростех" 27 декабря передали четыре вертолета Ми-8 российским авиакомпаниям в рамках инвестпроекта по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при поддержке Минпромторга РФ. Вертолеты получат компании "Баргузин", "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд" и "Алроса".
В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин, глава Росавиации Дмитрий Ядров, гендиректор ГТЛК Михаил Парнев и другие.
Ми-8 - один из самых массовых многоцелевых вертолетов в мире, имеющий более 150 модификаций. Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Вертолеты могут оснащаться дополнительными наружными топливными баками объемом 915 литров каждый. Они увеличивают дальность полета, что актуально для применения воздушных судов в регионах с большой протяженностью территорий. Дальность палета составляет до 715 километров. Вертолет может перевозить до 22 человек.
 
