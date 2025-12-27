https://1prime.ru/20251227/onf-865966726.html

Большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано, заявили в ОНФ

Большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано, заявили в ОНФ - 27.12.2025, ПРАЙМ

Большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано, заявили в ОНФ

Основной массив обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным обработан, сообщил РИА Новости руководитель Исполкома Народного фронта Михаил... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T00:52+0300

2025-12-27T00:52+0300

2025-12-27T01:15+0300

общество

россия

экономика

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865966726.jpg?1766787334

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Основной массив обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным обработан, сообщил РИА Новости руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Ранее Кузнецов сообщал, что в этом году на прямую линию с президентом поступило более 3 миллионов обращений. "Весь основной массив обращений обработан - распознан, систематизирован и распределен по регионам, по тематикам, по возрастам и другим критериям", - сказал Кузнецов. Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, владимир путин