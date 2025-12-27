Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано, заявили в ОНФ - 27.12.2025
Большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано, заявили в ОНФ
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Основной массив обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным обработан, сообщил РИА Новости руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Ранее Кузнецов сообщал, что в этом году на прямую линию с президентом поступило более 3 миллионов обращений. "Весь основной массив обращений обработан - распознан, систематизирован и распределен по регионам, по тематикам, по возрастам и другим критериям", - сказал Кузнецов. Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.
общество , россия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Экономика, Владимир Путин
00:52 27.12.2025 (обновлено: 01:15 27.12.2025)
 
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Основной массив обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным обработан, сообщил РИА Новости руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Ранее Кузнецов сообщал, что в этом году на прямую линию с президентом поступило более 3 миллионов обращений.
"Весь основной массив обращений обработан - распознан, систематизирован и распределен по регионам, по тематикам, по возрастам и другим критериям", - сказал Кузнецов.
Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.
 
