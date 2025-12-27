https://1prime.ru/20251227/onf-865966726.html
Большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано, заявили в ОНФ
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Основной массив обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным обработан, сообщил РИА Новости руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Ранее Кузнецов сообщал, что в этом году на прямую линию с президентом поступило более 3 миллионов обращений. "Весь основной массив обращений обработан - распознан, систематизирован и распределен по регионам, по тематикам, по возрастам и другим критериям", - сказал Кузнецов. Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.
