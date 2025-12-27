В ОП рассказали о штрафах за вырубку хвойных деревьев

https://1prime.ru/20251227/op-865968230.html

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Штраф до 500 тысяч рублей или уголовная ответственность сроком до двух лет может грозить за вырубку хвойных насаждений, рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Машаров в беседе с РИА Новости рассказал, что за незаконную вырубку хвойных насаждений в России предусмотрена административная и уголовная ответственность в зависимости от суммы причиненного ущерба. "За незаконную вырубку деревьев в силу статьи 8.28 КоАП РФ предусмотрен штраф - от 3000 до 4000 рублей. В случае, если ущерб превысит 5000 рублей, то наступает уголовная ответственность по статье 260 УК РФ, за которую предусмотрено наказание: от штрафа в размере до 500000 рублей до лишения свободы на срок до 2 лет", - рассказал Машаров. Он отметил, что размер ущерба рассчитывается по специальной методике. Например, если гражданин срубит одну елку, ее измеряют на высоте 1,3 метра от шейки корня, а если несколько - измеряют каждую и результаты суммируют. Для елки с диаметром ствола свыше 12 сантиметров стоимость древесины умножают на 50. "Надо понимать, что приобретать елки, а также другие живые деревья, можно у юридических лиц, компаний или ритейла, имеющих разрешение на торговлю в данном месте. Если возникают сомнения, то попросите предоставить оригинал или заверенную копию документов", - добавил Машаров. По его словам, у продавца также должны быть документы на сами деревья: договор с поставщиком, акт приема-передачи точного количества товара. Машаров отметил, что это важно еще и для того, чтобы убедиться в качестве деревьев, так как "дикие" насаждения, срубленные без разрешения, выращенные не на специальных фермах, могут быть заражены паразитами, которые, отогреваясь, селятся в квартире и причиняют неудобства людям и домашним животным.

