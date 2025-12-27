Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пензе проверят предприятие, где производили напиток Aloe Vera - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251227/penza-865972006.html
В Пензе проверят предприятие, где производили напиток Aloe Vera
В Пензе проверят предприятие, где производили напиток Aloe Vera - 27.12.2025, ПРАЙМ
В Пензе проверят предприятие, где производили напиток Aloe Vera
Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проверку производства негазированного напитка Aloe Vera, в результате употребления которого,... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T10:11+0300
2025-12-27T10:11+0300
бизнес
россия
москва
магнит
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524819_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_fa6383234f582b1687eefd66347511e8.jpg
САРАТОВ, 27 дек - ПРАЙМ. Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проверку производства негазированного напитка Aloe Vera, в результате употребления которого, предположительно, пострадал ребёнок, сообщило региональное надзорное ведомство. В пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка Aloe Vera ацетон. Позже пресс-служба торговой сети сообщила, что ретейлер снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты проверочные мероприятия в отношении производителя - ООО "Вельта‑Пенза". Компании выдано предписание о приостановлении реализации всей имеющейся на производстве партии напитка Aloe Vera. "По предварительным данным, в сетевых магазинах реализовывалась пищевая продукция — негазированный напиток Aloe Vera, предположительно, представляющий угрозу здоровью граждан, производство которого осуществляется в городе Пензе. Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проведение проверки. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры. В свою очередь в управлении Роспотрабнадзора по Пензенской области сообщали в пятницу, что специалисты выезжали на производство для отбора проб продукции для лабораторного исследования. Была инициирована процедура отзыва соответствующей партии товара.
https://1prime.ru/20251019/otravlenie-863687123.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524819_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_fe13953762941e7a05f2b5ca754891da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, магнит, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Магнит, Роспотребнадзор
10:11 27.12.2025
 
В Пензе проверят предприятие, где производили напиток Aloe Vera

Прокуратура организовала проверку производства напитка Aloe Vera в Пензе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
САРАТОВ, 27 дек - ПРАЙМ. Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проверку производства негазированного напитка Aloe Vera, в результате употребления которого, предположительно, пострадал ребёнок, сообщило региональное надзорное ведомство.
В пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка Aloe Vera ацетон. Позже пресс-служба торговой сети сообщила, что ретейлер снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты проверочные мероприятия в отношении производителя - ООО "Вельта‑Пенза". Компании выдано предписание о приостановлении реализации всей имеющейся на производстве партии напитка Aloe Vera.
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 49 человек
19 октября, 13:49
"По предварительным данным, в сетевых магазинах реализовывалась пищевая продукция — негазированный напиток Aloe Vera, предположительно, представляющий угрозу здоровью граждан, производство которого осуществляется в городе Пензе. Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проведение проверки. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.
В свою очередь в управлении Роспотрабнадзора по Пензенской области сообщали в пятницу, что специалисты выезжали на производство для отбора проб продукции для лабораторного исследования. Была инициирована процедура отзыва соответствующей партии товара.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМагнитРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала