В Росстандарте рассказали о важнейшем направлении ГОСТов мясной продукции

Важнейшим направлением стандартизации мясной продукции является детское питание, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. | 27.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Важнейшим направлением стандартизации мясной продукции является детское питание, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Важнейшее направление - это мясная продукция для детского питания. Например, в этом году появился очень важный ГОСТ на паштеты детские, которые предусмотрены в том числе для кормления совсем маленьких детей", - сказал он. Шалаев добавил, что настолько детальных ГОСТов в отношении продуктов для детского питания в Советском Союзе не было - это новое для России направление. "Установление требований в сфере детского питания - это не просто техническая работа, а важный вклад в здоровье будущих поколений", - подчеркнул глава Росстандарта.

