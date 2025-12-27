Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Росстандарте рассказали о важнейшем направлении ГОСТов мясной продукции
2025-12-27T11:37+0300
2025-12-27T11:37+0300
бизнес
сельское хозяйство
росстандарт
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Важнейшим направлением стандартизации мясной продукции является детское питание, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Важнейшее направление - это мясная продукция для детского питания. Например, в этом году появился очень важный ГОСТ на паштеты детские, которые предусмотрены в том числе для кормления совсем маленьких детей", - сказал он. Шалаев добавил, что настолько детальных ГОСТов в отношении продуктов для детского питания в Советском Союзе не было - это новое для России направление. "Установление требований в сфере детского питания - это не просто техническая работа, а важный вклад в здоровье будущих поколений", - подчеркнул глава Росстандарта.
бизнес, сельское хозяйство, росстандарт
Бизнес, Сельское хозяйство, Росстандарт
11:37 27.12.2025
 
В Росстандарте рассказали о важнейшем направлении ГОСТов мясной продукции

Росстандарт назвал детское питание важнейшей сферой ГОСТов мясной продукции

Полки с детским питанием
Полки с детским питанием . Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Важнейшим направлением стандартизации мясной продукции является детское питание, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Важнейшее направление - это мясная продукция для детского питания. Например, в этом году появился очень важный ГОСТ на паштеты детские, которые предусмотрены в том числе для кормления совсем маленьких детей", - сказал он.
Шалаев добавил, что настолько детальных ГОСТов в отношении продуктов для детского питания в Советском Союзе не было - это новое для России направление.
"Установление требований в сфере детского питания - это не просто техническая работа, а важный вклад в здоровье будущих поколений", - подчеркнул глава Росстандарта.
БизнесСельское хозяйствоРосстандарт
 
 
