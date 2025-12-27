https://1prime.ru/20251227/potomok-865968486.html
Потомок Екатерины II рассказал, что считает себя русским
общество
бизнес
сша
санкт-петербург
европа
владимир путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги, который обосновался в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости, что считает себя русским и не намерен возвращаться ни в Европу, ни в США, где родился.
Ранее в декабре стало известно, что Калагеорги, которому президент России Владимир Путин в январе 2024 года предоставил российское гражданство, стал соучредителем ООО "Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой". Этот петербургский музыкальный коллектив играет как классическую музыку, так и современные музыкальные произведения в симфонической обработке.
"В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь", – сказал Калагеорги.
Он добавил, что считает себя "коренным русским человеком" с самого рождения. По словам Калагеорги, эта позиция зачастую вызывала конфликты со сверстниками, когда он учился в американской школе.
"Бывало, что доходило до драк, потому что я всегда считал себя русским, и многие одноклассники на меня смотрели как на врага... Здесь, в России я сейчас не замечаю никакого предвзятого отношения ко мне из-за того, что я родился в Америке. Хотя, конечно, люди замечают отличия в манере поведения и разговора", – отметил потомок Екатерины II.
По его оценке, среднестатистические американцы "ничего не имеют против русских людей", равно как и россияне в целом достаточно лояльно относятся к жителям США.
"Россияне могут шутить по поводу американцев, но это не значит, что они будут считать, что американцы представляют для жителей России какую-то серьезную угрозу. Я никогда не сталкивался здесь с такой позицией", – заключил Калагеорги.
