https://1prime.ru/20251227/potomok-865968486.html

Потомок Екатерины II рассказал, что считает себя русским

Потомок Екатерины II рассказал, что считает себя русским - 27.12.2025, ПРАЙМ

Потомок Екатерины II рассказал, что считает себя русским

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги, который обосновался в... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T04:20+0300

2025-12-27T04:20+0300

2025-12-27T04:20+0300

общество

бизнес

сша

санкт-петербург

европа

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865968486.jpg?1766798436

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги, который обосновался в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости, что считает себя русским и не намерен возвращаться ни в Европу, ни в США, где родился. Ранее в декабре стало известно, что Калагеорги, которому президент России Владимир Путин в январе 2024 года предоставил российское гражданство, стал соучредителем ООО "Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой". Этот петербургский музыкальный коллектив играет как классическую музыку, так и современные музыкальные произведения в симфонической обработке. "В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь", – сказал Калагеорги. Он добавил, что считает себя "коренным русским человеком" с самого рождения. По словам Калагеорги, эта позиция зачастую вызывала конфликты со сверстниками, когда он учился в американской школе. "Бывало, что доходило до драк, потому что я всегда считал себя русским, и многие одноклассники на меня смотрели как на врага... Здесь, в России я сейчас не замечаю никакого предвзятого отношения ко мне из-за того, что я родился в Америке. Хотя, конечно, люди замечают отличия в манере поведения и разговора", – отметил потомок Екатерины II. По его оценке, среднестатистические американцы "ничего не имеют против русских людей", равно как и россияне в целом достаточно лояльно относятся к жителям США. "Россияне могут шутить по поводу американцев, но это не значит, что они будут считать, что американцы представляют для жителей России какую-то серьезную угрозу. Я никогда не сталкивался здесь с такой позицией", – заключил Калагеорги.

сша

санкт-петербург

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, сша, санкт-петербург, европа, владимир путин