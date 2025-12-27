Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс из Санкт-Петербурга в Пхукет задерживается в "Пулково" - 27.12.2025, ПРАЙМ
Рейс из Санкт-Петербурга в Пхукет задерживается в "Пулково"
Рейс из Санкт-Петербурга в Пхукет задерживается в "Пулково" - 27.12.2025, ПРАЙМ
Рейс из Санкт-Петербурга в Пхукет задерживается в "Пулково"
Рейс SU628, летящий из Санкт-Петербурга в Пхукет, задерживается в аэропорте "Пулково", вылет планируется в 09.00 мск субботы - спустя около 13 часов после... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T00:52+0300
2025-12-27T01:15+0300
бизнес
санкт-петербург
пхукет
аэропорт пулково
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рейс SU628, летящий из Санкт-Петербурга в Пхукет, задерживается в аэропорте "Пулково", вылет планируется в 09.00 мск субботы - спустя около 13 часов после окончания регистрации, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Регистрация на рейс была окончена в 20.20 мск пятницы. Планируемое время посадки составит 25 минут - с 08.00 мск до 08.25 мск.
бизнес, санкт-петербург, пхукет, аэропорт пулково
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПХУКЕТ, аэропорт Пулково
00:52 27.12.2025 (обновлено: 01:15 27.12.2025)
 
Рейс из Санкт-Петербурга в Пхукет задерживается в "Пулково"

Рейс SU628, который должен вылететь из Петербурга в Пхукет, задерживается в Пулково

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рейс SU628, летящий из Санкт-Петербурга в Пхукет, задерживается в аэропорте "Пулково", вылет планируется в 09.00 мск субботы - спустя около 13 часов после окончания регистрации, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Регистрация на рейс была окончена в 20.20 мск пятницы. Планируемое время посадки составит 25 минут - с 08.00 мск до 08.25 мск.
 
Бизнес САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПХУКЕТ аэропорт Пулково
 
 
Заголовок открываемого материала