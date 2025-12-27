https://1prime.ru/20251227/pulkovo-865966795.html

Рейс из Санкт-Петербурга в Пхукет задерживается в "Пулково"

Рейс из Санкт-Петербурга в Пхукет задерживается в "Пулково" - 27.12.2025, ПРАЙМ

Рейс из Санкт-Петербурга в Пхукет задерживается в "Пулково"

Рейс SU628, летящий из Санкт-Петербурга в Пхукет, задерживается в аэропорте "Пулково", вылет планируется в 09.00 мск субботы - спустя около 13 часов после... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T00:52+0300

2025-12-27T00:52+0300

2025-12-27T01:15+0300

бизнес

санкт-петербург

пхукет

аэропорт пулково

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865966795.jpg?1766787359

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рейс SU628, летящий из Санкт-Петербурга в Пхукет, задерживается в аэропорте "Пулково", вылет планируется в 09.00 мск субботы - спустя около 13 часов после окончания регистрации, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Регистрация на рейс была окончена в 20.20 мск пятницы. Планируемое время посадки составит 25 минут - с 08.00 мск до 08.25 мск.

санкт-петербург

пхукет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, санкт-петербург, пхукет, аэропорт пулково