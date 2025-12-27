Рейс из Санкт-Петербурга в Пхукет задерживается в "Пулково"

https://1prime.ru/20251227/pulkovo-865966795.html
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рейс SU628, летящий из Санкт-Петербурга в Пхукет, задерживается в аэропорте "Пулково", вылет планируется в 09.00 мск субботы - спустя около 13 часов после окончания регистрации, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Регистрация на рейс была окончена в 20.20 мск пятницы. Планируемое время посадки составит 25 минут - с 08.00 мск до 08.25 мск.
