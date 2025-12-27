https://1prime.ru/20251227/putin-865966564.html
Путин отметил внедрение в работу МЧС программ с элементами искусственного интеллекта
2025-12-27T00:16+0300
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил внедрение в работу МЧС России программ с элементами искусственного интеллекта, а также использование космического мониторинга для предотвращения катастроф.
Путин в субботу поздравил российских спасателей с профессиональным праздником.
"Сегодня на вооружении МЧС современные техника и оборудование. Внедряются программы с элементами искусственного интеллекта. Повышенное внимание уделяется предотвращению катастроф, в том числе с использованием космического мониторинга", - сказал президент в видеопоздравлении.
Российские спасатели отмечают 27 декабря, в свой профессиональный праздник, 35-летие МЧС РФ. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
