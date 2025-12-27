https://1prime.ru/20251227/putin-865966564.html

Путин отметил внедрение в работу МЧС программ с элементами искусственного интеллекта

2025-12-27T00:16+0300

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил внедрение в работу МЧС России программ с элементами искусственного интеллекта, а также использование космического мониторинга для предотвращения катастроф. Путин в субботу поздравил российских спасателей с профессиональным праздником. "Сегодня на вооружении МЧС современные техника и оборудование. Внедряются программы с элементами искусственного интеллекта. Повышенное внимание уделяется предотвращению катастроф, в том числе с использованием космического мониторинга", - сказал президент в видеопоздравлении. Российские спасатели отмечают 27 декабря, в свой профессиональный праздник, 35-летие МЧС РФ. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.

