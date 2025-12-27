Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поздравил телеканал "Карусель" с 15-летием: уникальный медиапроект - 27.12.2025
Путин поздравил телеканал "Карусель" с 15-летием: уникальный медиапроект
Путин поздравил телеканал "Карусель" с 15-летием: уникальный медиапроект - 27.12.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил телеканал "Карусель" с 15-летием: уникальный медиапроект
Президент РФ Владимир Путин поздравил федеральный детско-юношеский телеканал "Карусель" с 15-летием, отметив, что этот "уникальный медиапроект" завоевал любовь... | 27.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил федеральный детско-юношеский телеканал "Карусель" с 15-летием, отметив, что этот "уникальный медиапроект" завоевал любовь миллионов мальчиков и девочек. "Поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 15-летием телеканала "Карусель". Отрадно, что этот уникальный медиапроект прошёл проверку временем, завоевал любовь миллионов мальчишек и девчонок, признание и доверие их родителей", - отметил Путин в поздравлении, опубликованном на сайте телеканала. Глава государства подчеркнул, что, "без сомнения", в основе такого успеха - слаженная, высокопрофессиональная работа творческой команды телеканала "Карусель" - продюсеров, режиссёров, телеведущих, психологов и педагогов. "Яркие, увлекательные, познавательные передачи телеканала, игры и мультипликационные фильмы учат ценить дружбу, верить в добро и справедливость, пробуждают интерес к знаниям и творчеству. Убеждён, "Карусель" и впредь будет развиваться, вносить свой вклад в воспитание подрастающего поколения, соответствовать самым современным стандартам качества, откликаться на запросы общества", - добавил президент, пожелав коллективу и его преданным поклонникам здоровья, благополучия и вдохновения. "Карусель" - телеканал для детей, его юбилейный слоган: "В каждом взрослом есть ребёнок!". В честь юбилея 27 декабря в 21.20 в эфир канала выйдет масштабный праздничный концерт "С днём рождения, Карусель!" в Кремле с участием кумиров юной аудитории.
01:16 27.12.2025
 

Путин поздравил телеканал "Карусель" с 15-летием: уникальный медиапроект

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил федеральный детско-юношеский телеканал "Карусель" с 15-летием, отметив, что этот "уникальный медиапроект" завоевал любовь миллионов мальчиков и девочек.
"Поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 15-летием телеканала "Карусель". Отрадно, что этот уникальный медиапроект прошёл проверку временем, завоевал любовь миллионов мальчишек и девчонок, признание и доверие их родителей", - отметил Путин в поздравлении, опубликованном на сайте телеканала.
Глава государства подчеркнул, что, "без сомнения", в основе такого успеха - слаженная, высокопрофессиональная работа творческой команды телеканала "Карусель" - продюсеров, режиссёров, телеведущих, психологов и педагогов.
"Яркие, увлекательные, познавательные передачи телеканала, игры и мультипликационные фильмы учат ценить дружбу, верить в добро и справедливость, пробуждают интерес к знаниям и творчеству. Убеждён, "Карусель" и впредь будет развиваться, вносить свой вклад в воспитание подрастающего поколения, соответствовать самым современным стандартам качества, откликаться на запросы общества", - добавил президент, пожелав коллективу и его преданным поклонникам здоровья, благополучия и вдохновения.
"Карусель" - телеканал для детей, его юбилейный слоган: "В каждом взрослом есть ребёнок!". В честь юбилея 27 декабря в 21.20 в эфир канала выйдет масштабный праздничный концерт "С днём рождения, Карусель!" в Кремле с участием кумиров юной аудитории.
 
Заголовок открываемого материала