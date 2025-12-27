https://1prime.ru/20251227/putin-865984109.html

Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым

2025-12-27T22:27+0300

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в Кремле. Путин принял экс-президента Казахстана в Кремле. На кадрах, опубликованных пресс-службой президента РФ, Путин и Назарбаев вместе сидят за круглым столом, который украшен белыми цветами. Последний раз российский президент принимал бывшего лидера соседней республики в мае. Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с момента его появления в 1991-м, стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря того же года. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.

