Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в Кремле. | 27.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в Кремле. Путин принял экс-президента Казахстана в Кремле. На кадрах, опубликованных пресс-службой президента РФ, Путин и Назарбаев вместе сидят за круглым столом, который украшен белыми цветами. Последний раз российский президент принимал бывшего лидера соседней республики в мае. Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с момента его появления в 1991-м, стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря того же года. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.
22:27 27.12.2025
 
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Путин встретился в Кремле с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев
Президент РФ Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев
Президент РФ Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в Кремле.
Путин принял экс-президента Казахстана в Кремле. На кадрах, опубликованных пресс-службой президента РФ, Путин и Назарбаев вместе сидят за круглым столом, который украшен белыми цветами.
Последний раз российский президент принимал бывшего лидера соседней республики в мае.
Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с момента его появления в 1991-м, стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря того же года. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.
Флаги Казахстана и России - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
В Кремле рассказали о сотрудничестве России и Казахстана
25 сентября, 12:29
 
