Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым - 27.12.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ.
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в Кремле. Путин принял экс-президента Казахстана в Кремле. На кадрах, опубликованных пресс-службой президента РФ, Путин и Назарбаев вместе сидят за круглым столом, который украшен белыми цветами. Последний раз российский президент принимал бывшего лидера соседней республики в мае. Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с момента его появления в 1991-м, стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря того же года. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в Кремле.
Путин принял экс-президента Казахстана в Кремле. На кадрах, опубликованных пресс-службой президента РФ, Путин и Назарбаев вместе сидят за круглым столом, который украшен белыми цветами.
Последний раз российский президент принимал бывшего лидера соседней республики в мае.
Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с момента его появления в 1991-м, стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря того же года. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.
