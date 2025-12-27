Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.12.2025
Оманская авиакомпания успешно выполнила первый рейс из Москвы в Салалу
2025-12-27T16:58+0300
2025-12-27T16:58+0300
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания Oman Air успешно выполнила первый рейс из Москвы в Салалу (Оман), самолет приземлился в аэропорту назначения в 15.03 мск, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло аэропорта "Шереметьево". "Рейс WY 2184 прибыл в Салала 15.03 по московскому времени", - сообщает табло. Авиакомпания Oman Air с 27 декабря открыла прямые рейсы из аэропорта "Шереметьево" в Салалу в Омане. "Время вылета из Шереметьево: 07.15, прибытие в Салалу в 15.15 по местному времени; Время вылета из Салалы 23.55, прибытие в "Шереметьево" 06.10. Время в пути — около 6,5 часа", - сообщили в "Шереметьево".
бизнес, россия, оман, москва, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, ОМАН, МОСКВА, аэропорт Шереметьево
16:58 27.12.2025
 
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания Oman Air успешно выполнила первый рейс из Москвы в Салалу (Оман), самолет приземлился в аэропорту назначения в 15.03 мск, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло аэропорта "Шереметьево".
"Рейс WY 2184 прибыл в Салала 15.03 по московскому времени", - сообщает табло.
Авиакомпания Oman Air с 27 декабря открыла прямые рейсы из аэропорта "Шереметьево" в Салалу в Омане.
"Время вылета из Шереметьево: 07.15, прибытие в Салалу в 15.15 по местному времени; Время вылета из Салалы 23.55, прибытие в "Шереметьево" 06.10. Время в пути — около 6,5 часа", - сообщили в "Шереметьево".
