Оманская авиакомпания успешно выполнила первый рейс из Москвы в Салалу

Оманская авиакомпания успешно выполнила первый рейс из Москвы в Салалу

27.12.2025

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания Oman Air успешно выполнила первый рейс из Москвы в Салалу (Оман), самолет приземлился в аэропорту назначения в 15.03 мск, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло аэропорта "Шереметьево". "Рейс WY 2184 прибыл в Салала 15.03 по московскому времени", - сообщает табло. Авиакомпания Oman Air с 27 декабря открыла прямые рейсы из аэропорта "Шереметьево" в Салалу в Омане. "Время вылета из Шереметьево: 07.15, прибытие в Салалу в 15.15 по местному времени; Время вылета из Салалы 23.55, прибытие в "Шереметьево" 06.10. Время в пути — около 6,5 часа", - сообщили в "Шереметьево".

