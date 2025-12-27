https://1prime.ru/20251227/rf-865966408.html
РФ никогда не забудет сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга – Путин
РФ никогда не забудет сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга – Путин - 27.12.2025, ПРАЙМ
РФ никогда не забудет сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга – Путин
Россия никогда не забудет сотрудников МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга, заявил президент России Владимир Путин. | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T00:16+0300
2025-12-27T00:16+0300
2025-12-27T00:16+0300
общество
экономика
россия
рф
владимир путин
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865966408.jpg?1766783786
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россия никогда не забудет сотрудников МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга, заявил президент России Владимир Путин.
"Народ России никогда не забудет сотрудников МЧС, наших товарищей, настоящих героев, погибших при исполнении служебного долга", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя.
Он отметил, что на примерах самоотверженности и профессионализма воспитываются новые поколения спасателей, и выразил уверенность, что они будут достойны этого высокого призвания.
Российские спасатели в свой профессиональный праздник 27 декабря отмечают 35-летие МЧС РФ. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владимир путин, мчс
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, МЧС
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россия никогда не забудет сотрудников МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга, заявил президент России Владимир Путин.
"Народ России никогда не забудет сотрудников МЧС, наших товарищей, настоящих героев, погибших при исполнении служебного долга", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя.
Он отметил, что на примерах самоотверженности и профессионализма воспитываются новые поколения спасателей, и выразил уверенность, что они будут достойны этого высокого призвания.
Российские спасатели в свой профессиональный праздник 27 декабря отмечают 35-летие МЧС РФ. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.