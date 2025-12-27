https://1prime.ru/20251227/rosenergoatom-865972316.html
27.12.2025
Российские АЭС досрочно выполнили государственное задание
Российские АЭС досрочно выполнили государственное задание
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Атомные электростанции России досрочно выполнили государственное задание 2025 года по выработке электроэнергии, сообщил в субботу оператор всех АЭС РФ концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "Двадцать седьмого декабря российские атомные электростанции досрочно выполнили годовое задание ФАС России по выработке электроэнергии — 215,339 млрд кВт·ч — и вышли на перевыполнение плановых показателей", - говорится в сообщении. Ключевую роль сыграла оптимизация ремонтной кампании - ее продолжительность удалось сократить на 149 суток, это дало дополнительную выработку порядка 3,3 миллиардов кВт·ч, пояснил "Росэнергоатом". В России сейчас действуют 11 атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). В общей сложности на них в работе находятся 33 энергоблока суммарной установленной мощностью порядка 28,5 ГВт.
