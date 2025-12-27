https://1prime.ru/20251227/rosenergoatom-865972316.html

Российские АЭС досрочно выполнили государственное задание

Российские АЭС досрочно выполнили государственное задание - 27.12.2025, ПРАЙМ

Российские АЭС досрочно выполнили государственное задание

Атомные электростанции России досрочно выполнили государственное задание 2025 года по выработке электроэнергии, сообщил в субботу оператор всех АЭС РФ концерн... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T10:48+0300

2025-12-27T10:48+0300

2025-12-27T10:48+0300

россия

рф

росэнергоатом

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/82696/81/826968145_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0b8565c779e8bb2a3aba4f883a345044.jpg

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Атомные электростанции России досрочно выполнили государственное задание 2025 года по выработке электроэнергии, сообщил в субботу оператор всех АЭС РФ концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "Двадцать седьмого декабря российские атомные электростанции досрочно выполнили годовое задание ФАС России по выработке электроэнергии — 215,339 млрд кВт·ч — и вышли на перевыполнение плановых показателей", - говорится в сообщении. Ключевую роль сыграла оптимизация ремонтной кампании - ее продолжительность удалось сократить на 149 суток, это дало дополнительную выработку порядка 3,3 миллиардов кВт·ч, пояснил "Росэнергоатом". В России сейчас действуют 11 атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). В общей сложности на них в работе находятся 33 энергоблока суммарной установленной мощностью порядка 28,5 ГВт.

https://1prime.ru/20251223/likhachev-865846633.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, росэнергоатом, росатом