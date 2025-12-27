Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские АЭС досрочно выполнили государственное задание - 27.12.2025
Российские АЭС досрочно выполнили государственное задание
Российские АЭС досрочно выполнили государственное задание
Российские АЭС досрочно выполнили государственное задание
Атомные электростанции России досрочно выполнили государственное задание 2025 года по выработке электроэнергии, сообщил в субботу оператор всех АЭС РФ концерн...
2025-12-27T10:48+0300
2025-12-27T10:48+0300
россия
рф
росэнергоатом
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/82696/81/826968145_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0b8565c779e8bb2a3aba4f883a345044.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Атомные электростанции России досрочно выполнили государственное задание 2025 года по выработке электроэнергии, сообщил в субботу оператор всех АЭС РФ концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "Двадцать седьмого декабря российские атомные электростанции досрочно выполнили годовое задание ФАС России по выработке электроэнергии — 215,339 млрд кВт·ч — и вышли на перевыполнение плановых показателей", - говорится в сообщении. Ключевую роль сыграла оптимизация ремонтной кампании - ее продолжительность удалось сократить на 149 суток, это дало дополнительную выработку порядка 3,3 миллиардов кВт·ч, пояснил "Росэнергоатом". В России сейчас действуют 11 атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). В общей сложности на них в работе находятся 33 энергоблока суммарной установленной мощностью порядка 28,5 ГВт.
https://1prime.ru/20251223/likhachev-865846633.html
рф
россия, рф, росэнергоатом, росатом
РОССИЯ, РФ, Росэнергоатом, Росатом
10:48 27.12.2025
 
Российские АЭС досрочно выполнили государственное задание

Российские АЭС досрочно выполнили госзадание по выработке электроэнергии

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Атомные электростанции России досрочно выполнили государственное задание 2025 года по выработке электроэнергии, сообщил в субботу оператор всех АЭС РФ концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").
"Двадцать седьмого декабря российские атомные электростанции досрочно выполнили годовое задание ФАС России по выработке электроэнергии — 215,339 млрд кВт·ч — и вышли на перевыполнение плановых показателей", - говорится в сообщении.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Первый блок Запорожской АЭС полностью готов к эксплуатации, заявил Лихачев
23 декабря, 17:38
Ключевую роль сыграла оптимизация ремонтной кампании - ее продолжительность удалось сократить на 149 суток, это дало дополнительную выработку порядка 3,3 миллиардов кВт·ч, пояснил "Росэнергоатом".
В России сейчас действуют 11 атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). В общей сложности на них в работе находятся 33 энергоблока суммарной установленной мощностью порядка 28,5 ГВт.
 
РОССИЯРФРосэнергоатомРосатом
 
 
