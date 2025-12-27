https://1prime.ru/20251227/rossija-865967700.html

Россия заинтересована в сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в сфере ИИ

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россия заинтересована в сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в сфере цифровизации экономики и в развитии искусственного интеллекта, делегации российских "Сколково" и "Эфко" посетили страну, чтобы установить партнерство с ивуарскими компаниями, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков. "Представители "Сколково" посетили ивуарскую компанию VITIB (аналог "Сколково" - ред.), которая тоже работает над развитием стартапов. Масштабы у этой компании меньше в сравнении с российским центром, но нужно отдать должное ивуарцам - они предпринимают большие усилия в сфере цифровизации экономики, разработки искусственного интеллекта, и мы заинтересованы в развитии сотрудничества по этому направлению с Кот-д'Ивуаром. Мы в начале пути, но надеюсь, что дальнейшие контакты приведут к расширению совместной работы в этих областях", - сказал Салтыков. Собеседник агентства отметил, что делегация компании "Эфко" приезжала в Абиджан уже дважды, в мае и ноябре, а представители инновационного центра "Сколково" также в ноябре побывали с визитом в Кот-д'Ивуаре. "Кот-д'Ивуар является давним партнером нашей страны. Активно развивается двусторонний экономический диалог", - подчеркнул посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

