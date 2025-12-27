https://1prime.ru/20251227/rossija-865969005.html

В России предустановят больше российских приложений на планшетах HarmonyOS

В России предустановят больше российских приложений на планшетах HarmonyOS - 27.12.2025, ПРАЙМ

В России предустановят больше российских приложений на планшетах HarmonyOS

Производители планшетов на операционной системе (ОС) HarmonyOS теперь будут предустанавливать больше российских приложений с 1 января 2026 года для продажи в... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T05:57+0300

2025-12-27T05:57+0300

2025-12-27T05:57+0300

технологии

бизнес

россия

вконтакте

мтс

rustore

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865969005.jpg?1766804224

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Производители планшетов на операционной системе (ОС) HarmonyOS теперь будут предустанавливать больше российских приложений с 1 января 2026 года для продажи в России, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По словам эксперта, среди приложений, которые будут обязательны к предустановке "Почта@Mail.ru", "Дзен", "ВКонтакте" и ряд других программ, заметил корреспондент агентства. В МТС рассказали РИА Новости, что такие планшеты пользуются большим спросом у россиян и занимают второе место по продажам - с января по ноябрь 2025 года в России было продано 2,6 миллиона планшетов на HarmonyOS на сумму 48,5 миллиарда рублей, что на 1% больше в штуках, но на 7% меньше в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А средняя цена составила 18,9 тысячи рублей. "На планшеты бренда приходится более 14% в штуках и 17% в деньгах от всех продаж в категории", - добавил оператор связи. Зыков добавил, для производителей телевизоров также грядут изменения - они должны будут предустанавливать онлайн-сервис для просмотра "Лайм HD TV" с 1 января следующего года. Сейчас для HarmonyOS в список обязательных к предустановке российских приложений входят "Госуслуги" и Rustore. Всего в перечень программ, обязательных для предустановки на продающиеся в России гаджеты, входят 19 отечественных программ. Среди них, в частности, "Яндекс Браузер", навигаторы ("Яндекс Карты" и "2ГИС"), почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, национальная платформа Max, платежный сервис "Мир" и "Госуслуги". Однако почти все они распространяются на операционные системы Android и iOS.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, вконтакте, мтс, rustore