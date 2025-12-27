Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России предустановят больше российских приложений на планшетах HarmonyOS
2025-12-27T05:57+0300
2025-12-27T05:57+0300
технологии
бизнес
россия
вконтакте
мтс
rustore
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865969005.jpg?1766804224
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Производители планшетов на операционной системе (ОС) HarmonyOS теперь будут предустанавливать больше российских приложений с 1 января 2026 года для продажи в России, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По словам эксперта, среди приложений, которые будут обязательны к предустановке "Почта@Mail.ru", "Дзен", "ВКонтакте" и ряд других программ, заметил корреспондент агентства. В МТС рассказали РИА Новости, что такие планшеты пользуются большим спросом у россиян и занимают второе место по продажам - с января по ноябрь 2025 года в России было продано 2,6 миллиона планшетов на HarmonyOS на сумму 48,5 миллиарда рублей, что на 1% больше в штуках, но на 7% меньше в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А средняя цена составила 18,9 тысячи рублей. "На планшеты бренда приходится более 14% в штуках и 17% в деньгах от всех продаж в категории", - добавил оператор связи. Зыков добавил, для производителей телевизоров также грядут изменения - они должны будут предустанавливать онлайн-сервис для просмотра "Лайм HD TV" с 1 января следующего года. Сейчас для HarmonyOS в список обязательных к предустановке российских приложений входят "Госуслуги" и Rustore. Всего в перечень программ, обязательных для предустановки на продающиеся в России гаджеты, входят 19 отечественных программ. Среди них, в частности, "Яндекс Браузер", навигаторы ("Яндекс Карты" и "2ГИС"), почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, национальная платформа Max, платежный сервис "Мир" и "Госуслуги". Однако почти все они распространяются на операционные системы Android и iOS.
технологии, бизнес, россия, вконтакте, мтс, rustore
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, ВКонтакте, МТС, RuStore
05:57 27.12.2025
 
В России предустановят больше российских приложений на планшетах HarmonyOS

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Производители планшетов на операционной системе (ОС) HarmonyOS теперь будут предустанавливать больше российских приложений с 1 января 2026 года для продажи в России, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
По словам эксперта, среди приложений, которые будут обязательны к предустановке "Почта@Mail.ru", "Дзен", "ВКонтакте" и ряд других программ, заметил корреспондент агентства.
В МТС рассказали РИА Новости, что такие планшеты пользуются большим спросом у россиян и занимают второе место по продажам - с января по ноябрь 2025 года в России было продано 2,6 миллиона планшетов на HarmonyOS на сумму 48,5 миллиарда рублей, что на 1% больше в штуках, но на 7% меньше в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А средняя цена составила 18,9 тысячи рублей.
"На планшеты бренда приходится более 14% в штуках и 17% в деньгах от всех продаж в категории", - добавил оператор связи.
Зыков добавил, для производителей телевизоров также грядут изменения - они должны будут предустанавливать онлайн-сервис для просмотра "Лайм HD TV" с 1 января следующего года.
Сейчас для HarmonyOS в список обязательных к предустановке российских приложений входят "Госуслуги" и Rustore.
Всего в перечень программ, обязательных для предустановки на продающиеся в России гаджеты, входят 19 отечественных программ. Среди них, в частности, "Яндекс Браузер", навигаторы ("Яндекс Карты" и "2ГИС"), почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, национальная платформа Max, платежный сервис "Мир" и "Госуслуги". Однако почти все они распространяются на операционные системы Android и iOS.
 
