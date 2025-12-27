Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия заинтересована в сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в энергетике - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251227/rossija-865969876.html
Россия заинтересована в сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в энергетике
Россия заинтересована в сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в энергетике - 27.12.2025, ПРАЙМ
Россия заинтересована в сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в энергетике
Россия заинтересована в сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в энергетической сфере, в частности, в установлении прямых контактов между руководителями профильных... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T07:30+0300
2025-12-27T07:30+0300
энергетика
россия
кот-д"ивуар
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865969876.jpg?1766809837
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россия заинтересована в сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в энергетической сфере, в частности, в установлении прямых контактов между руководителями профильных министерств для обсуждения возможности поставки сырой нефти и нефтепродуктов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков. "Сейчас мы пытаемся найти точки соприкосновения по сотрудничеству в энергетической сфере, в частности, по поставкам сырой нефти и нефтепродуктов. Совсем недавно у меня была встреча с министром нефти и энергетики Кот-д'Ивуара, на которой я обозначил заинтересованность России в развитии отношений на этом направлении. Подчеркнул необходимость установления прямых контактов между руководителями профильных министерств, в том числе задействования площадки Российской энергетической недели", - сказал Салтыков. Как отметил собеседник агентства, ивуарский министр отметил интерес Кот-д'Ивуара к сотрудничеству в энергетической сфере и выразил желание видеть российскую делегацию в ноябре 2026 года на Второй международной выставке добывающих и энергетических ресурсов в Кот-д'Ивуаре (SIREXE). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
кот-д"ивуар
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кот-д"ивуар, рф
Энергетика, РОССИЯ, Кот-д"Ивуар, РФ
07:30 27.12.2025
 
Россия заинтересована в сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в энергетике

Посол Салтыков: Россия заинтересована в сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в энергетике

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россия заинтересована в сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в энергетической сфере, в частности, в установлении прямых контактов между руководителями профильных министерств для обсуждения возможности поставки сырой нефти и нефтепродуктов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков.
"Сейчас мы пытаемся найти точки соприкосновения по сотрудничеству в энергетической сфере, в частности, по поставкам сырой нефти и нефтепродуктов. Совсем недавно у меня была встреча с министром нефти и энергетики Кот-д'Ивуара, на которой я обозначил заинтересованность России в развитии отношений на этом направлении. Подчеркнул необходимость установления прямых контактов между руководителями профильных министерств, в том числе задействования площадки Российской энергетической недели", - сказал Салтыков.
Как отметил собеседник агентства, ивуарский министр отметил интерес Кот-д'Ивуара к сотрудничеству в энергетической сфере и выразил желание видеть российскую делегацию в ноябре 2026 года на Второй международной выставке добывающих и энергетических ресурсов в Кот-д'Ивуаре (SIREXE).
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭнергетикаРОССИЯКот-д"ИвуарРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала