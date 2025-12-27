https://1prime.ru/20251227/rossija-865969876.html
Россия заинтересована в сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в энергетике
Россия заинтересована в сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в энергетике
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россия заинтересована в сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в энергетической сфере, в частности, в установлении прямых контактов между руководителями профильных министерств для обсуждения возможности поставки сырой нефти и нефтепродуктов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков.
"Сейчас мы пытаемся найти точки соприкосновения по сотрудничеству в энергетической сфере, в частности, по поставкам сырой нефти и нефтепродуктов. Совсем недавно у меня была встреча с министром нефти и энергетики Кот-д'Ивуара, на которой я обозначил заинтересованность России в развитии отношений на этом направлении. Подчеркнул необходимость установления прямых контактов между руководителями профильных министерств, в том числе задействования площадки Российской энергетической недели", - сказал Салтыков.
Как отметил собеседник агентства, ивуарский министр отметил интерес Кот-д'Ивуара к сотрудничеству в энергетической сфере и выразил желание видеть российскую делегацию в ноябре 2026 года на Второй международной выставке добывающих и энергетических ресурсов в Кот-д'Ивуаре (SIREXE).
