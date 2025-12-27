Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.12.2025
Россияне продолжают конвертировать свои сбережения в рубли
Россияне продолжают конвертировать свои сбережения в рубли - 27.12.2025, ПРАЙМ
Россияне продолжают конвертировать свои сбережения в рубли
Россияне продолжают конвертировать свои сбережения в рубли: сейчас доля сбережений в национальной валюте превысила уже 94% от всех вкладов, следует из расчетов... | 27.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россияне продолжают конвертировать свои сбережения в рубли: сейчас доля сбережений в национальной валюте превысила уже 94% от всех вкладов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. По состоянию на ноябрь 2025 года 94,5% всех вкладов физлиц в банках - в рублях, при этом годом ранее показатель составлял всего 92,4%. Это максимум за все время наблюдений. В то же время в иностранной валюте сейчас в банках хранится всего 5,5% сбережений граждан. Россияне до начала санкций держали в иностранной валюте более 20% всех своих вкладов. Однако с началом санкционного давления граждане начали перекладывать сбережения в рубли.
финансы, банки, россия, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, банк Россия, Банк России
03:47 27.12.2025
 
Россияне продолжают конвертировать свои сбережения в рубли

ЦБ: доля сбережений в национальной валюте превысила 94% от всех вкладов

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россияне продолжают конвертировать свои сбережения в рубли: сейчас доля сбережений в национальной валюте превысила уже 94% от всех вкладов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.
По состоянию на ноябрь 2025 года 94,5% всех вкладов физлиц в банках - в рублях, при этом годом ранее показатель составлял всего 92,4%. Это максимум за все время наблюдений.
В то же время в иностранной валюте сейчас в банках хранится всего 5,5% сбережений граждан.
Россияне до начала санкций держали в иностранной валюте более 20% всех своих вкладов. Однако с началом санкционного давления граждане начали перекладывать сбережения в рубли.
 
ФинансыБанкиРОССИЯбанк РоссияБанк России
 
 
