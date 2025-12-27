https://1prime.ru/20251227/rossijane-865968400.html

Россияне продолжают конвертировать свои сбережения в рубли

2025-12-27T03:47+0300

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россияне продолжают конвертировать свои сбережения в рубли: сейчас доля сбережений в национальной валюте превысила уже 94% от всех вкладов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. По состоянию на ноябрь 2025 года 94,5% всех вкладов физлиц в банках - в рублях, при этом годом ранее показатель составлял всего 92,4%. Это максимум за все время наблюдений. В то же время в иностранной валюте сейчас в банках хранится всего 5,5% сбережений граждан. Россияне до начала санкций держали в иностранной валюте более 20% всех своих вкладов. Однако с началом санкционного давления граждане начали перекладывать сбережения в рубли.

2025

