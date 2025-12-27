https://1prime.ru/20251227/rossijane-865970212.html
Россияне стали покупать втрое больше пива и в два раза больше вина
Россияне стали покупать втрое больше пива и в два раза больше вина - 27.12.2025, ПРАЙМ
Россияне стали покупать втрое больше пива и в два раза больше вина
Россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива в декабре 2025 года и в два раза больше безалкогольного вина, говорится в исследовании Ozon fresh,... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T07:48+0300
2025-12-27T07:48+0300
2025-12-27T07:48+0300
бизнес
ozon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865970212.jpg?1766810924
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива в декабре 2025 года и в два раза больше безалкогольного вина, говорится в исследовании Ozon fresh, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Все больше россиян отдает предпочтение безалкогольным версиям алкогольных напитков. Безалкогольное пиво покупают почти в 3 раза больше, чем год назад, а заказы безалкогольного вина увеличились вдвое", - говорится в исследовании. Аналитики сравнивали три последние недели декабря в 2024 и 2025 годах.
Вырос спрос и на другие "здоровые" альтернативы. Например, потребители стали заказывать почти в 4 раза больше растительных йогуртов и альтернатив молочным продуктам от Ozon fresh, а спрос на безглютеновый хлеб вырос более чем в 12 раз. Сыр тофу в этом году стали покупать почти в 7 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Замена майонеза - его растительная альтернатива - стала вдвое чаще появляться в корзинах россиян.
"Для современных потребителей праздник - не повод отказываться от здорового питания. Мы видим запрос на разнообразие и качественные альтернативы традиционным продуктам, что открывает новые возможности для формирования ассортимента", - прокомментировал директор по маркетингу Ozon fresh Алексей Подъяпольский.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ozon
Россияне стали покупать втрое больше пива и в два раза больше вина
Ozon fresh: россияне стали покупать втрое больше пива и в два раза больше вина
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива в декабре 2025 года и в два раза больше безалкогольного вина, говорится в исследовании Ozon fresh, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Все больше россиян отдает предпочтение безалкогольным версиям алкогольных напитков. Безалкогольное пиво покупают почти в 3 раза больше, чем год назад, а заказы безалкогольного вина увеличились вдвое", - говорится в исследовании. Аналитики сравнивали три последние недели декабря в 2024 и 2025 годах.
Вырос спрос и на другие "здоровые" альтернативы. Например, потребители стали заказывать почти в 4 раза больше растительных йогуртов и альтернатив молочным продуктам от Ozon fresh, а спрос на безглютеновый хлеб вырос более чем в 12 раз. Сыр тофу в этом году стали покупать почти в 7 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Замена майонеза - его растительная альтернатива - стала вдвое чаще появляться в корзинах россиян.
"Для современных потребителей праздник - не повод отказываться от здорового питания. Мы видим запрос на разнообразие и качественные альтернативы традиционным продуктам, что открывает новые возможности для формирования ассортимента", - прокомментировал директор по маркетингу Ozon fresh Алексей Подъяпольский.