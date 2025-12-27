https://1prime.ru/20251227/rossijane-865970212.html

Россияне стали покупать втрое больше пива и в два раза больше вина

2025-12-27T07:48+0300

бизнес

ozon

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива в декабре 2025 года и в два раза больше безалкогольного вина, говорится в исследовании Ozon fresh, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Все больше россиян отдает предпочтение безалкогольным версиям алкогольных напитков. Безалкогольное пиво покупают почти в 3 раза больше, чем год назад, а заказы безалкогольного вина увеличились вдвое", - говорится в исследовании. Аналитики сравнивали три последние недели декабря в 2024 и 2025 годах. Вырос спрос и на другие "здоровые" альтернативы. Например, потребители стали заказывать почти в 4 раза больше растительных йогуртов и альтернатив молочным продуктам от Ozon fresh, а спрос на безглютеновый хлеб вырос более чем в 12 раз. Сыр тофу в этом году стали покупать почти в 7 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Замена майонеза - его растительная альтернатива - стала вдвое чаще появляться в корзинах россиян. "Для современных потребителей праздник - не повод отказываться от здорового питания. Мы видим запрос на разнообразие и качественные альтернативы традиционным продуктам, что открывает новые возможности для формирования ассортимента", - прокомментировал директор по маркетингу Ozon fresh Алексей Подъяпольский.

2025

бизнес, ozon