Россияне стали покупать втрое больше пива и в два раза больше вина - 27.12.2025
Россияне стали покупать втрое больше пива и в два раза больше вина
Россияне стали покупать втрое больше пива и в два раза больше вина
бизнес, ozon
Бизнес, Ozon
07:48 27.12.2025
 
Россияне стали покупать втрое больше пива и в два раза больше вина

Ozon fresh: россияне стали покупать втрое больше пива и в два раза больше вина

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива в декабре 2025 года и в два раза больше безалкогольного вина, говорится в исследовании Ozon fresh, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Все больше россиян отдает предпочтение безалкогольным версиям алкогольных напитков. Безалкогольное пиво покупают почти в 3 раза больше, чем год назад, а заказы безалкогольного вина увеличились вдвое", - говорится в исследовании. Аналитики сравнивали три последние недели декабря в 2024 и 2025 годах.
Вырос спрос и на другие "здоровые" альтернативы. Например, потребители стали заказывать почти в 4 раза больше растительных йогуртов и альтернатив молочным продуктам от Ozon fresh, а спрос на безглютеновый хлеб вырос более чем в 12 раз. Сыр тофу в этом году стали покупать почти в 7 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Замена майонеза - его растительная альтернатива - стала вдвое чаще появляться в корзинах россиян.
"Для современных потребителей праздник - не повод отказываться от здорового питания. Мы видим запрос на разнообразие и качественные альтернативы традиционным продуктам, что открывает новые возможности для формирования ассортимента", - прокомментировал директор по маркетингу Ozon fresh Алексей Подъяпольский.
 
БизнесOzon
 
 
Заголовок открываемого материала