27.12.2025
Росстат сообщил о росте количества поездок иностранцев по России
2025-12-27T09:11+0300
2025-12-27T09:11+0300
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Иностранные граждане за 11 месяцев текущего года совершили по России туристических поездок больше, чем за весь прошлый год, следует из данных Росстата. Если в 2024-м году число турпоездок иностранцев по России достигло 4,157 миллиона, то за январь-ноябрь текущего года - уже превысило 4,35 миллиона. Популярные направления у интуристов - Москва (2,3 миллиона поездок), Санкт-Петербург (717 тысяч), Подмосковье (225 тысяч), Приморский (131,5 тысячи) и Краснодарский края (128 тысяч). В целом число турпоездок по России за 11 месяцев 2025 года выросло на 4,5% в годовом выражении, до почти 82,9 миллиона (против 79,3 миллиона за аналогичный период прошлого года). Наибольшее количество турпоездок по России пришлось на Москву (11,3 миллиона), Краснодарский край (почти 9 миллионов), Санкт-Петербург (6,5 миллиона), Подмосковье (5,2 миллиона), Татарстан (2,6 миллиона), Крым (2,4 миллиона), Свердловскую область (почти 2 миллиона), Ставропольский край и Тюменскую область (по 1,7 миллиона).
бизнес, туризм, россия, москва, санкт-петербург, московская область, росстат
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, Росстат
09:11 27.12.2025
 
Росстат сообщил о росте количества поездок иностранцев по России

Иностранцы за 11 месяцев совершили больше турпоездок по России, чем за 2024 год

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Туристы в Москве
Туристы в Москве
Туристы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Иностранные граждане за 11 месяцев текущего года совершили по России туристических поездок больше, чем за весь прошлый год, следует из данных Росстата.
Если в 2024-м году число турпоездок иностранцев по России достигло 4,157 миллиона, то за январь-ноябрь текущего года - уже превысило 4,35 миллиона.
Крым показал рекордный прирост в организованном туризме в 2025 году
23 декабря, 11:53
Крым показал рекордный прирост в организованном туризме в 2025 году
23 декабря, 11:53
Популярные направления у интуристов - Москва (2,3 миллиона поездок), Санкт-Петербург (717 тысяч), Подмосковье (225 тысяч), Приморский (131,5 тысячи) и Краснодарский края (128 тысяч).
В целом число турпоездок по России за 11 месяцев 2025 года выросло на 4,5% в годовом выражении, до почти 82,9 миллиона (против 79,3 миллиона за аналогичный период прошлого года).
Наибольшее количество турпоездок по России пришлось на Москву (11,3 миллиона), Краснодарский край (почти 9 миллионов), Санкт-Петербург (6,5 миллиона), Подмосковье (5,2 миллиона), Татарстан (2,6 миллиона), Крым (2,4 миллиона), Свердловскую область (почти 2 миллиона), Ставропольский край и Тюменскую область (по 1,7 миллиона).
 
