https://1prime.ru/20251227/rosstat-865970884.html

Росстат сообщил о росте количества поездок иностранцев по России

Росстат сообщил о росте количества поездок иностранцев по России - 27.12.2025, ПРАЙМ

Росстат сообщил о росте количества поездок иностранцев по России

Иностранные граждане за 11 месяцев текущего года совершили по России туристических поездок больше, чем за весь прошлый год, следует из данных Росстата. | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T09:11+0300

2025-12-27T09:11+0300

2025-12-27T09:11+0300

бизнес

туризм

россия

москва

санкт-петербург

московская область

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/83088/82/830888209_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_57ad7e95565e2f34b0d9445128682ec6.jpg

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Иностранные граждане за 11 месяцев текущего года совершили по России туристических поездок больше, чем за весь прошлый год, следует из данных Росстата. Если в 2024-м году число турпоездок иностранцев по России достигло 4,157 миллиона, то за январь-ноябрь текущего года - уже превысило 4,35 миллиона. Популярные направления у интуристов - Москва (2,3 миллиона поездок), Санкт-Петербург (717 тысяч), Подмосковье (225 тысяч), Приморский (131,5 тысячи) и Краснодарский края (128 тысяч). В целом число турпоездок по России за 11 месяцев 2025 года выросло на 4,5% в годовом выражении, до почти 82,9 миллиона (против 79,3 миллиона за аналогичный период прошлого года). Наибольшее количество турпоездок по России пришлось на Москву (11,3 миллиона), Краснодарский край (почти 9 миллионов), Санкт-Петербург (6,5 миллиона), Подмосковье (5,2 миллиона), Татарстан (2,6 миллиона), Крым (2,4 миллиона), Свердловскую область (почти 2 миллиона), Ставропольский край и Тюменскую область (по 1,7 миллиона).

https://1prime.ru/20251223/krym-865831710.html

москва

санкт-петербург

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, москва, санкт-петербург, московская область, росстат