Росстат сообщил о росте урожая пшеницы в 2025 году - 27.12.2025, ПРАЙМ
Росстат сообщил о росте урожая пшеницы в 2025 году
Росстат сообщил о росте урожая пшеницы в 2025 году
2025-12-27T11:18+0300
2025-12-27T11:18+0300
сельское хозяйство
россия
росстат
сельское хозяйство, россия, росстат
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Росстат
11:18 27.12.2025
 
Росстат сообщил о росте урожая пшеницы в 2025 году

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы на поле
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Росстат первоначально оценил урожай пшеницы в 2025 году в 91,4 миллиона тонн в чистом весе, что на 10,6% больше уровня годом ранее, следует из данных статистической службы.
Кроме того, сбор ячменя увеличился на 18,3%, до 19,7 миллиона тонн, овса – на четверть, до 3,8 миллиона тонн, просо – на 8,7%, до 3,5 миллиона тонн.
Полевые работы. - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Правительство дополнительно поддержит льготные кредиты аграриям
10:45
Одновременно было собрано 999 тысяч тонн ржи против 1,2 миллиона годом ранее, 923 тысячи тонн гречки против 1,2 миллиона годом ранее и 12,7 миллиона тонн кукурузы против 13,95 миллиона годом ранее.
Сбор зернобобовых культур достиг рекордных 8 миллионов тонн, увеличившись за год в 1,5 раза.
Всего урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году оценивается в 139,4 миллиона тонн в чистом весе против 125,9 миллиона годом ранее.
В то же время сбор картофеля по итогам 2025 года составил 19,5 миллиона тонн, что на 9,4% выше уровня годом ранее, а плодов и ягод было собрано 4,3 миллиона тонн – на 8,1% больше прошлогоднего урожая.
 
