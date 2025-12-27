https://1prime.ru/20251227/rosstat-865972465.html

Росстат сообщил о росте урожая пшеницы в 2025 году

Росстат сообщил о росте урожая пшеницы в 2025 году - 27.12.2025, ПРАЙМ

Росстат сообщил о росте урожая пшеницы в 2025 году

Росстат первоначально оценил урожай пшеницы в 2025 году в 91,4 миллиона тонн в чистом весе, что на 10,6% больше уровня годом ранее, следует из данных... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T11:18+0300

2025-12-27T11:18+0300

2025-12-27T11:18+0300

сельское хозяйство

россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862831185_0:8:3613:2040_1920x0_80_0_0_a7d7430044dbb9b82f09ffe9ce6a76f5.jpg

МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Росстат первоначально оценил урожай пшеницы в 2025 году в 91,4 миллиона тонн в чистом весе, что на 10,6% больше уровня годом ранее, следует из данных статистической службы. Кроме того, сбор ячменя увеличился на 18,3%, до 19,7 миллиона тонн, овса – на четверть, до 3,8 миллиона тонн, просо – на 8,7%, до 3,5 миллиона тонн. Одновременно было собрано 999 тысяч тонн ржи против 1,2 миллиона годом ранее, 923 тысячи тонн гречки против 1,2 миллиона годом ранее и 12,7 миллиона тонн кукурузы против 13,95 миллиона годом ранее. Сбор зернобобовых культур достиг рекордных 8 миллионов тонн, увеличившись за год в 1,5 раза. Всего урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году оценивается в 139,4 миллиона тонн в чистом весе против 125,9 миллиона годом ранее. В то же время сбор картофеля по итогам 2025 года составил 19,5 миллиона тонн, что на 9,4% выше уровня годом ранее, а плодов и ягод было собрано 4,3 миллиона тонн – на 8,1% больше прошлогоднего урожая.

https://1prime.ru/20251227/agrarii-865972163.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, росстат