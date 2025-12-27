"Ростелеком" утвердил новую стратегию развития

https://1prime.ru/20251227/rostelekom-865979083.html

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Ростелекома" утвердил новую стратегию развития компании на период 2026-2030 годы, говорится в сообщении компании. "Двадцать седьмого декабря состоялось заседание совета директоров "Ростелекома", которое провел его председатель Дмитрий Медведев. Члены совета директоров утвердили Стратегию развития ПАО "Ростелеком" на 2026–2030 годы, Стратегию цифровой трансформации общества на аналогичный период, а также бизнес-план компании на 2026 год", - сказано в сообщении. Как отметил Медведев, во многом цели, обозначенные в стратегии развития на 2021-2025 годы, были достигнуты даже раньше. "Компания планирует динамично наращивать цифровой бизнес, и годовая выручка уже в ближайшие годы должна превысить 1 триллион рублей. Более детально с новыми стратегическими целями мы ознакомим инвестиционное сообщество и все заинтересованные стороны уже в первом квартале 2026 года", - добавил Медведев. В ноябре президент компании Михаил Осеевский на площадке форума "Цифровые решения" заявил журналистам, что "Ростелеком" планирует провести заседания комитета и совета директоров, посвящённые новой стратегии, до конца ноября, а сама стратегия будет представлена в 2026 году. Ранее Осеевский заявлял о начале работы над новой стратегией - это связано не только с изменением ситуации, но и с тем, что предыдущие цели компании будут выполнены раньше намеченного срока. И, по его словам, компания рассчитывала принять новую стратегию, в которой будет учтено и изменение дивидендной политики, в 2024 году. В июне прошлого года первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что новая дивидендная политика компании сохранит преемственность к той, которая действует сейчас, и компания будет стараться постепенно увеличивать размер дивидендных выплат.

