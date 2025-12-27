https://1prime.ru/20251227/senat-865968698.html

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - ПРАЙМ. Сенат Аргентины в целом одобрил бюджет на 2026 год, включая спорную статью, предусматривающую сокращение расходов на образование, следует из результатов голосования. За принятие бюджета проголосовали 46 сенаторов, против 25, один воздержался. Одобрив документ в целом, сенаторы приступили к голосованию по отдельным статьям. По мнению оппозиции, законопроект о бюджете предусматривает сокращение расходов в социальной сфере. "Сенат одобрил закон о бюджете, который предусматривает сокращение расходов на образование, науку, на техническое образование, на национальный фонд обороны, поддерживает пенсии на низком уровне", - написал в соцсети X депутат, экс-министр обороны Хорхе Тайана. Бюджет на 2026 год предполагает рост экономики на 5%, инфляцию в 10,1%, рост экспорта на 10,6%.

2025

мировая экономика, аргентина