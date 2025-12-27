Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенат Аргентины в целом одобрил бюджет на 2026 год - 27.12.2025
Сенат Аргентины в целом одобрил бюджет на 2026 год
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - ПРАЙМ. Сенат Аргентины в целом одобрил бюджет на 2026 год, включая спорную статью, предусматривающую сокращение расходов на образование, следует из результатов голосования. За принятие бюджета проголосовали 46 сенаторов, против 25, один воздержался. Одобрив документ в целом, сенаторы приступили к голосованию по отдельным статьям. По мнению оппозиции, законопроект о бюджете предусматривает сокращение расходов в социальной сфере. "Сенат одобрил закон о бюджете, который предусматривает сокращение расходов на образование, науку, на техническое образование, на национальный фонд обороны, поддерживает пенсии на низком уровне", - написал в соцсети X депутат, экс-министр обороны Хорхе Тайана. Бюджет на 2026 год предполагает рост экономики на 5%, инфляцию в 10,1%, рост экспорта на 10,6%.
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - ПРАЙМ. Сенат Аргентины в целом одобрил бюджет на 2026 год, включая спорную статью, предусматривающую сокращение расходов на образование, следует из результатов голосования.
За принятие бюджета проголосовали 46 сенаторов, против 25, один воздержался. Одобрив документ в целом, сенаторы приступили к голосованию по отдельным статьям.
По мнению оппозиции, законопроект о бюджете предусматривает сокращение расходов в социальной сфере.
"Сенат одобрил закон о бюджете, который предусматривает сокращение расходов на образование, науку, на техническое образование, на национальный фонд обороны, поддерживает пенсии на низком уровне", - написал в соцсети X депутат, экс-министр обороны Хорхе Тайана.
Бюджет на 2026 год предполагает рост экономики на 5%, инфляцию в 10,1%, рост экспорта на 10,6%.
 
Заголовок открываемого материала