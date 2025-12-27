https://1prime.ru/20251227/servera-865969754.html

Google решил забрать сервера из России, пишут СМИ

Google решил забрать сервера из России, пишут СМИ

2025-12-27T07:27+0300

технологии

россия

роскомнадзор

youtube

МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Компания Google планирует вывезти из России устаревшие серверы, сообщает РБК, ссылаясь на источники среди интернет-провайдеров. По их словам, американская компания направила провайдерам уведомление о намерении забрать кэш-серверы модели Dell R270. " "Речь идет о серверах, которые использовались в системе Google Global Cache (GGC) для ускорения доставки контента пользователям. Google размещает такие серверы у операторов связи в разных странах, включая Россию до 2022 года", — говорится в публикации.Согласно информации от источника, Google попросила провайдеров отключить и извлечь эти серверы, а также сообщить, откуда их можно будет забрать. Некоторые провайдеры уже вернули свое оборудование компании. Суды неоднократно штрафовали Google за различные нарушения, выявленные Роскомнадзором. Кроме того, компания была наказана после решения Федеральной антимонопольной службы, которая установила, что на платформе YouTube действуют непрозрачные и субъективные правила модерации аккаунтов и контента.

