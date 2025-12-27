Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.12.2025

Сильный снег и дождь накроют Крым и курорты Краснодарского края в выходные
Сильный снег и дождь накроют Крым и курорты Краснодарского края в выходные
2025-12-27T04:56+0300
2025-12-27T04:56+0300
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Сильный снег и дождь накроет Крым и курорты Краснодарского края в выходные, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ. "В Крыму мокрый снег и снег ночью 27 декабря, ночью и днем 28 декабря очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, метель, ветер 27-28 декабря 20-25 метров в секунду, а 27 декабря до 30 метров в секунду, 29 декабря 17-22 метра в секунду. В Краснодарском крае: очень сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение, метель", - сказали в Гидрометцентре. Синоптики также сообщили, что в муниципальном образовании город-курорт Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются "сильный ливневый дождь, в мокрый снег, очень сильные осадки, в предгорьях и горах очень сильный снег, сильная метель, гроза". "На побережье заморозки до -2 градусов, в предгорьях до -5; сильное налипание мокрого снега, ветер до 25 метров в секунду, в горах 30-35, снежные заносы, гололедица", - уточняют синоптики.
04:56 27.12.2025
 
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Сильный снег и дождь накроет Крым и курорты Краснодарского края в выходные, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
"В Крыму мокрый снег и снег ночью 27 декабря, ночью и днем 28 декабря очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, метель, ветер 27-28 декабря 20-25 метров в секунду, а 27 декабря до 30 метров в секунду, 29 декабря 17-22 метра в секунду. В Краснодарском крае: очень сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение, метель", - сказали в Гидрометцентре.
Синоптики также сообщили, что в муниципальном образовании город-курорт Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются "сильный ливневый дождь, в мокрый снег, очень сильные осадки, в предгорьях и горах очень сильный снег, сильная метель, гроза". "На побережье заморозки до -2 градусов, в предгорьях до -5; сильное налипание мокрого снега, ветер до 25 метров в секунду, в горах 30-35, снежные заносы, гололедица", - уточняют синоптики.
 
