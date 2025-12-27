https://1prime.ru/20251227/spasateli-865966327.html

Спасатели за всю историю МЧС провели более 600 операций за рубежом

МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Российские спасатели за всю историю работы МЧС России провели более 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций за рубежом, отметил президент РФ Владимир Путин. День спасателя ежегодно отмечают в России 27 декабря. Российские спасатели в субботу отметят также 35-летие МЧС. В этот день, 27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России. Глава государства в субботу поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником. "За прошедшее время только за рубежами России было проведено более 600 операций поисково-спасательного и гуманитарного характера", - отметил Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя. Он подчеркнул при этом, что основные усилия МЧС, все его ресурсы и возможности направлены на обеспечение безопасности граждан России.

