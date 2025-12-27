Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спасатели за всю историю МЧС провели более 600 операций за рубежом - 27.12.2025
Спасатели за всю историю МЧС провели более 600 операций за рубежом
Спасатели за всю историю МЧС провели более 600 операций за рубежом - 27.12.2025, ПРАЙМ
Спасатели за всю историю МЧС провели более 600 операций за рубежом
Российские спасатели за всю историю работы МЧС России провели более 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций за рубежом, отметил президент РФ Владимир... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T00:16+0300
2025-12-27T00:16+0300
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Российские спасатели за всю историю работы МЧС России провели более 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций за рубежом, отметил президент РФ Владимир Путин. День спасателя ежегодно отмечают в России 27 декабря. Российские спасатели в субботу отметят также 35-летие МЧС. В этот день, 27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России. Глава государства в субботу поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником. "За прошедшее время только за рубежами России было проведено более 600 операций поисково-спасательного и гуманитарного характера", - отметил Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя. Он подчеркнул при этом, что основные усилия МЧС, все его ресурсы и возможности направлены на обеспечение безопасности граждан России.
россия, бизнес, общество , рф, владимир путин, мчс
РОССИЯ, Бизнес, Общество , РФ, Владимир Путин, МЧС
00:16 27.12.2025
 

Спасатели за всю историю МЧС провели более 600 операций за рубежом

МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Российские спасатели за всю историю работы МЧС России провели более 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций за рубежом, отметил президент РФ Владимир Путин.
День спасателя ежегодно отмечают в России 27 декабря. Российские спасатели в субботу отметят также 35-летие МЧС. В этот день, 27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
Глава государства в субботу поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником.
"За прошедшее время только за рубежами России было проведено более 600 операций поисково-спасательного и гуманитарного характера", - отметил Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя.
Он подчеркнул при этом, что основные усилия МЧС, все его ресурсы и возможности направлены на обеспечение безопасности граждан России.
 
РОССИЯ Бизнес Общество РФ Владимир Путин МЧС
 
 
