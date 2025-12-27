Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд обязал экс-депутата ГД Глущенко возместить моральный вред потерпевшим - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251227/sud-865969195.html
Суд обязал экс-депутата ГД Глущенко возместить моральный вред потерпевшим
Суд обязал экс-депутата ГД Глущенко возместить моральный вред потерпевшим - 27.12.2025, ПРАЙМ
Суд обязал экс-депутата ГД Глущенко возместить моральный вред потерпевшим
Суд обязал экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко возместить моральный вред потерпевшим по делу о тройном убийстве на Кипре, следует из документов, имеющихся в... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T06:30+0300
2025-12-27T06:30+0300
общество
кипр
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865969195.jpg?1766806215
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Суд обязал экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко возместить моральный вред потерпевшим по делу о тройном убийстве на Кипре, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. На основании вердикта присяжных заседателей суд признал Глущенко виновным в организации убийства двух бизнесменов и переводчицы на Кипре в 2004 году. По совокупности с предыдущим наказанием по делу об убийстве депутата и правозащитника Галины Старовойтовой Глущенко получил 24 года колонии и штраф в 300 тысяч рублей. "Гражданские иски потерпевших... о возмещении морального вреда удовлетворены частично. Взыскано с Глущенко М.И. в пользу (потерпевшего) ... в счет возмещения морального вреда 5 миллионов рублей, в пользу (потерпевшего) ... 3 миллиона рублей", - говорится в документе. В июне 2021 года Глущенко было предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году. Глущенко был задержан в июне 2009 года в рамках расследования этого уголовного дела. Тогда его обвинили в вымогательстве у Шевченко денег и шантаже. По версии следствия, Глущенко благодаря своим криминальным связям обеспечивал безопасность братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, в 1990-е годы ежемесячно он получал определенное вознаграждение - до 50 тысяч долларов. В 2002 году Глущенко покинул Россию, после чего Вячеслав Шевченко предупредил его о намерении прекратить выплаты. В ответ, согласно материалам дела, Глущенко стал угрожать и требовать единовременную выплату в 10 миллионов долларов. Дело рассматривалась с участием присяжных. По этому делу ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. Также Глущенко в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа по части 3 статьи 33 ("организатор преступления") и статье 277 УК РФ ("посягательство на жизнь государственного деятеля") по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Депутат и правозащитник Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал показания. По совокупности преступлений Глущенко было назначено 24 года исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Апелляция оставила приговор без изменения.
кипр
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , кипр, рф, госдума
Общество , КИПР, РФ, Госдума
06:30 27.12.2025
 
Суд обязал экс-депутата ГД Глущенко возместить моральный вред потерпевшим

Суд обязал экс-депутата Госдумы Глущенко возместить моральный вред потерпевшим

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Суд обязал экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко возместить моральный вред потерпевшим по делу о тройном убийстве на Кипре, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
На основании вердикта присяжных заседателей суд признал Глущенко виновным в организации убийства двух бизнесменов и переводчицы на Кипре в 2004 году. По совокупности с предыдущим наказанием по делу об убийстве депутата и правозащитника Галины Старовойтовой Глущенко получил 24 года колонии и штраф в 300 тысяч рублей.
"Гражданские иски потерпевших... о возмещении морального вреда удовлетворены частично. Взыскано с Глущенко М.И. в пользу (потерпевшего) ... в счет возмещения морального вреда 5 миллионов рублей, в пользу (потерпевшего) ... 3 миллиона рублей", - говорится в документе.
В июне 2021 года Глущенко было предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году. Глущенко был задержан в июне 2009 года в рамках расследования этого уголовного дела. Тогда его обвинили в вымогательстве у Шевченко денег и шантаже. По версии следствия, Глущенко благодаря своим криминальным связям обеспечивал безопасность братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, в 1990-е годы ежемесячно он получал определенное вознаграждение - до 50 тысяч долларов. В 2002 году Глущенко покинул Россию, после чего Вячеслав Шевченко предупредил его о намерении прекратить выплаты. В ответ, согласно материалам дела, Глущенко стал угрожать и требовать единовременную выплату в 10 миллионов долларов.
Дело рассматривалась с участием присяжных. По этому делу ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.
Также Глущенко в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа по части 3 статьи 33 ("организатор преступления") и статье 277 УК РФ ("посягательство на жизнь государственного деятеля") по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Депутат и правозащитник Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал показания.
По совокупности преступлений Глущенко было назначено 24 года исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Апелляция оставила приговор без изменения.
 
ОбществоКИПРРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала