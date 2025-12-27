https://1prime.ru/20251227/sud-865969195.html

Суд обязал экс-депутата ГД Глущенко возместить моральный вред потерпевшим

Суд обязал экс-депутата ГД Глущенко возместить моральный вред потерпевшим - 27.12.2025, ПРАЙМ

Суд обязал экс-депутата ГД Глущенко возместить моральный вред потерпевшим

Суд обязал экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко возместить моральный вред потерпевшим по делу о тройном убийстве на Кипре, следует из документов, имеющихся в... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T06:30+0300

2025-12-27T06:30+0300

2025-12-27T06:30+0300

общество

кипр

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865969195.jpg?1766806215

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Суд обязал экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко возместить моральный вред потерпевшим по делу о тройном убийстве на Кипре, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. На основании вердикта присяжных заседателей суд признал Глущенко виновным в организации убийства двух бизнесменов и переводчицы на Кипре в 2004 году. По совокупности с предыдущим наказанием по делу об убийстве депутата и правозащитника Галины Старовойтовой Глущенко получил 24 года колонии и штраф в 300 тысяч рублей. "Гражданские иски потерпевших... о возмещении морального вреда удовлетворены частично. Взыскано с Глущенко М.И. в пользу (потерпевшего) ... в счет возмещения морального вреда 5 миллионов рублей, в пользу (потерпевшего) ... 3 миллиона рублей", - говорится в документе. В июне 2021 года Глущенко было предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году. Глущенко был задержан в июне 2009 года в рамках расследования этого уголовного дела. Тогда его обвинили в вымогательстве у Шевченко денег и шантаже. По версии следствия, Глущенко благодаря своим криминальным связям обеспечивал безопасность братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, в 1990-е годы ежемесячно он получал определенное вознаграждение - до 50 тысяч долларов. В 2002 году Глущенко покинул Россию, после чего Вячеслав Шевченко предупредил его о намерении прекратить выплаты. В ответ, согласно материалам дела, Глущенко стал угрожать и требовать единовременную выплату в 10 миллионов долларов. Дело рассматривалась с участием присяжных. По этому делу ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. Также Глущенко в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа по части 3 статьи 33 ("организатор преступления") и статье 277 УК РФ ("посягательство на жизнь государственного деятеля") по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Депутат и правозащитник Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал показания. По совокупности преступлений Глущенко было назначено 24 года исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Апелляция оставила приговор без изменения.

кипр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , кипр, рф, госдума