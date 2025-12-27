Таиланд и Камбоджа начали прекращение огня

https://1prime.ru/20251227/tailand-865970292.html

БАНГКОК, 27 дек – ПРАЙМ. Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей вступает в силу в 12.00 по местному времени (08.00 мск) в субботу, заявил журналистам на брифинге по итогам двусторонних переговоров с Камбоджей министр обороны Таиланда генерал Наттхапхон Накпханит. "Режим прекращения вступает в силу с 12.00 (08.00 мск) сегодня на всей линии соприкосновения войск", - сообщил он. По словам генерала, Таиланд и Камбоджа договорились также о том, что после вступления в силу прекращения огня стороны не будут наращивать присутствие войск в пограничных регионах и направлять в район границы дополнительную технику и вооружения. Все войска, находящиеся на линии соприкосновения, должны пока оставаться на месте и полностью прекратить любые действия, направленные друг против друга, включая любое применение вооружений и провокационные действия, сказал он. "Режим прекращения огня будет строго контролироваться группой военных наблюдателей от стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и обеими сторонами в течение 72 часов, после чего, если ситуация в пограничных районах станет безопасной, в них смогут вернуться эвакуированные жители. После этого Таиланд передаст Камбодже пленных камбоджийских военнослужащих", - заявил Накпханит.

