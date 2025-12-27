Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Таиланд и Камбоджа начали прекращение огня
2025-12-27T08:30+0300
2025-12-27T08:30+0300
таиланд
камбоджа
в мире
БАНГКОК, 27 дек – ПРАЙМ. Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей вступает в силу в 12.00 по местному времени (08.00 мск) в субботу, заявил журналистам на брифинге по итогам двусторонних переговоров с Камбоджей министр обороны Таиланда генерал Наттхапхон Накпханит. "Режим прекращения вступает в силу с 12.00 (08.00 мск) сегодня на всей линии соприкосновения войск", - сообщил он. По словам генерала, Таиланд и Камбоджа договорились также о том, что после вступления в силу прекращения огня стороны не будут наращивать присутствие войск в пограничных регионах и направлять в район границы дополнительную технику и вооружения. Все войска, находящиеся на линии соприкосновения, должны пока оставаться на месте и полностью прекратить любые действия, направленные друг против друга, включая любое применение вооружений и провокационные действия, сказал он. "Режим прекращения огня будет строго контролироваться группой военных наблюдателей от стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и обеими сторонами в течение 72 часов, после чего, если ситуация в пограничных районах станет безопасной, в них смогут вернуться эвакуированные жители. После этого Таиланд передаст Камбодже пленных камбоджийских военнослужащих", - заявил Накпханит.
таиланд
камбоджа
таиланд, камбоджа, в мире
ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, В мире
08:30 27.12.2025
 
Таиланд и Камбоджа начали прекращение огня

Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей вступило в силу

БАНГКОК, 27 дек – ПРАЙМ. Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей вступает в силу в 12.00 по местному времени (08.00 мск) в субботу, заявил журналистам на брифинге по итогам двусторонних переговоров с Камбоджей министр обороны Таиланда генерал Наттхапхон Накпханит.
"Режим прекращения вступает в силу с 12.00 (08.00 мск) сегодня на всей линии соприкосновения войск", - сообщил он.
По словам генерала, Таиланд и Камбоджа договорились также о том, что после вступления в силу прекращения огня стороны не будут наращивать присутствие войск в пограничных регионах и направлять в район границы дополнительную технику и вооружения. Все войска, находящиеся на линии соприкосновения, должны пока оставаться на месте и полностью прекратить любые действия, направленные друг против друга, включая любое применение вооружений и провокационные действия, сказал он.
"Режим прекращения огня будет строго контролироваться группой военных наблюдателей от стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и обеими сторонами в течение 72 часов, после чего, если ситуация в пограничных районах станет безопасной, в них смогут вернуться эвакуированные жители. После этого Таиланд передаст Камбодже пленных камбоджийских военнослужащих", - заявил Накпханит.
