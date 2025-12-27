https://1prime.ru/20251227/teatr-865975520.html
Суд взыскал с театра Михалкова 55 тысяч рублей
Суд взыскал с театра Михалкова 55 тысяч рублей
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности взыскал с театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" 55 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них уточняется, что задолженность возникла по договору от 29 апреля 2019 года за период с 4 ноября 2024 по 21 ноября 2025 года. "Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительного его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ", - говорится в судебном акте. Заявление банка поступило в суд 17 декабря. В пресс-службе театра ранее сообщили РИА Новости, что у театра нет полной информации по делу, так как они не получили официальных документов. Как отмечали в пресс-службе, "официальные документы от банка и суда в театр на данный момент не поступали". В соответствии с российским законодательством, судебный приказ о взыскании выдается, в частности, по делам, в которых "требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, если цена заявленных требований не превышает 750 тысяч рублей". Судебный приказ выносится судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя. Он является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
