"Иди на убой": в Киеве выступили с предупреждением Зеленскому - 27.12.2025
"Иди на убой": в Киеве выступили с предупреждением Зеленскому
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сможет подтолкнуть того к переговорам с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сможет подтолкнуть того к переговорам с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Вполне возможно, что он (Дональд Трамп. — Прим. Ред.) Зеленскому скажет, что, знаешь, друг, ты давай уже как-то иди на убой", — считает эксперт. По мнению политолога, главе Соединенных Штатов становится все сложнее налаживать мирный процесс из-за поступков киевского руководства. "Я считаю, что Трамп ему поставит какие-то очень жесткие условия", — резюмировал Соскин. В это воскресенье Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде. Американский лидер ранее выражал уверенность в возможности достичь договоренности с главой киевского режима. В то же время прежде он подчеркнул, что инициативы Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не будут иметь значения без его согласия.
мировая экономика, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Соскин
07:46 27.12.2025
 
МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сможет подтолкнуть того к переговорам с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Вполне возможно, что он (Дональд Трамп. — Прим. Ред.) Зеленскому скажет, что, знаешь, друг, ты давай уже как-то иди на убой", — считает эксперт.
По мнению политолога, главе Соединенных Штатов становится все сложнее налаживать мирный процесс из-за поступков киевского руководства.
"Я считаю, что Трамп ему поставит какие-то очень жесткие условия", — резюмировал Соскин.
В это воскресенье Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде. Американский лидер ранее выражал уверенность в возможности достичь договоренности с главой киевского режима. В то же время прежде он подчеркнул, что инициативы Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не будут иметь значения без его согласия.
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампОлег Соскин
 
 
