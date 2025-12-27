https://1prime.ru/20251227/tramp-865970083.html

"Иди на убой": в Киеве выступили с предупреждением Зеленскому

МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сможет подтолкнуть того к переговорам с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Вполне возможно, что он (Дональд Трамп. — Прим. Ред.) Зеленскому скажет, что, знаешь, друг, ты давай уже как-то иди на убой", — считает эксперт. По мнению политолога, главе Соединенных Штатов становится все сложнее налаживать мирный процесс из-за поступков киевского руководства. "Я считаю, что Трамп ему поставит какие-то очень жесткие условия", — резюмировал Соскин. В это воскресенье Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде. Американский лидер ранее выражал уверенность в возможности достичь договоренности с главой киевского режима. В то же время прежде он подчеркнул, что инициативы Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не будут иметь значения без его согласия.

Новости

