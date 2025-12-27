Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Предупреждение Трампа в адрес Зеленского вызвало переполох на Западе - 27.12.2025
Предупреждение Трампа в адрес Зеленского вызвало переполох на Западе
Американский лидер Дональд Трамп сделал Владимиру Зеленскому предупреждение перед их встречей в воскресенье, пишет Daily Express. | 27.12.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
запад
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
сергей рябков
запорожская аэс
нато
мид
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп сделал Владимиру Зеленскому предупреждение перед их встречей в воскресенье, пишет Daily Express."Трамп выступил с предупреждением в адрес Зеленского перед их ожидаемой встречей в воскресенье", — говорится в публикации.Издание отметило, что президент США не готов сразу поддерживать украинские инициативы.Накануне Трамп заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.Как заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков, украинский вариант по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.
запад
сша
киев
мировая экономика, запад, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, сергей рябков, запорожская аэс, нато, мид
Мировая экономика, ЗАПАД, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Рябков, Запорожская АЭС, НАТО, МИД, Общество
Предупреждение Трампа в адрес Зеленского вызвало переполох на Западе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп сделал Владимиру Зеленскому предупреждение перед их встречей в воскресенье, пишет Daily Express.
"Трамп выступил с предупреждением в адрес Зеленского перед их ожидаемой встречей в воскресенье", — говорится в публикации.
Издание отметило, что президент США не готов сразу поддерживать украинские инициативы.
Накануне Трамп заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
Как заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков, украинский вариант по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:
  • отказ отвести войска при требовании сделать это от России;
  • гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;
  • совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;
  • подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.
Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.
Мировая экономикаЗАПАДСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей РябковЗапорожская АЭСНАТОМИД
 
 
Заголовок открываемого материала