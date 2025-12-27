https://1prime.ru/20251227/tramp-865971648.html
Предупреждение Трампа в адрес Зеленского вызвало переполох на Западе
Американский лидер Дональд Трамп сделал Владимиру Зеленскому предупреждение перед их встречей в воскресенье, пишет Daily Express.
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп сделал Владимиру Зеленскому предупреждение перед их встречей в воскресенье, пишет Daily Express."Трамп выступил с предупреждением в адрес Зеленского перед их ожидаемой встречей в воскресенье", — говорится в публикации.Издание отметило, что президент США не готов сразу поддерживать украинские инициативы.Накануне Трамп заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.Как заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков, украинский вариант по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.
мировая экономика, запад, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, сергей рябков, запорожская аэс, нато, мид, общество
