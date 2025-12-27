https://1prime.ru/20251227/tramp-865981024.html

Трамп потребовал от Минюста опубликовать материалы из дела Эпштейна

Трамп потребовал от Минюста опубликовать материалы из дела Эпштейна - 27.12.2025, ПРАЙМ

Трамп потребовал от Минюста опубликовать материалы из дела Эпштейна

Президент США Дональд Трамп потребовал от минюста опубликовать все материалы из дела обвиненного в сексторговле покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которые... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T17:49+0300

2025-12-27T17:49+0300

2025-12-27T17:49+0300

финансы

сша

нью-йорк

дональд трамп

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg

ВАШИНГТОН, 27 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп потребовал от минюста опубликовать все материалы из дела обвиненного в сексторговле покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которые могут опорочить демократов. "Демократы работали с Эпштейном, не республиканцы. Опубликуйте все их имена, опозорьте их", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, в деле Эпштейна обнаружили 1 миллион новых страниц. Минюст вынужден бросать все силы "на вдохновленное демократами мошенничество", пожаловался президент США. Трамп призвал минюст скорее опубликовать все материалы о демократах и вернуться к работе. "Радикальные леваки не хотят, чтобы люди говорили об успехе Трампа и республиканцев, только о давно умершем Эпштейне", - подчеркнул Трамп. В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.

https://1prime.ru/20251224/ssha-865890338.html

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сша, нью-йорк, дональд трамп, в мире