Трамп потребовал от Минюста опубликовать материалы из дела Эпштейна - 27.12.2025, ПРАЙМ
Трамп потребовал от Минюста опубликовать материалы из дела Эпштейна
ВАШИНГТОН, 27 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп потребовал от минюста опубликовать все материалы из дела обвиненного в сексторговле покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которые могут опорочить демократов. "Демократы работали с Эпштейном, не республиканцы. Опубликуйте все их имена, опозорьте их", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, в деле Эпштейна обнаружили 1 миллион новых страниц. Минюст вынужден бросать все силы "на вдохновленное демократами мошенничество", пожаловался президент США. Трамп призвал минюст скорее опубликовать все материалы о демократах и вернуться к работе. "Радикальные леваки не хотят, чтобы люди говорили об успехе Трампа и республиканцев, только о давно умершем Эпштейне", - подчеркнул Трамп. В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
17:49 27.12.2025
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 27 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп потребовал от минюста опубликовать все материалы из дела обвиненного в сексторговле покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которые могут опорочить демократов.
"Демократы работали с Эпштейном, не республиканцы. Опубликуйте все их имена, опозорьте их", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
В сенате обвинили администрацию Трампа в сокрытии данных по делу Эпштейна
24 декабря, 21:25
По его словам, в деле Эпштейна обнаружили 1 миллион новых страниц. Минюст вынужден бросать все силы "на вдохновленное демократами мошенничество", пожаловался президент США. Трамп призвал минюст скорее опубликовать все материалы о демократах и вернуться к работе.
"Радикальные леваки не хотят, чтобы люди говорили об успехе Трампа и республиканцев, только о давно умершем Эпштейне", - подчеркнул Трамп.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
 
