Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп на фоне антирекордов госдолга отчитался о прибыли от пошлин - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251227/tramp-865981806.html
Трамп на фоне антирекордов госдолга отчитался о прибыли от пошлин
Трамп на фоне антирекордов госдолга отчитался о прибыли от пошлин - 27.12.2025, ПРАЙМ
Трамп на фоне антирекордов госдолга отчитался о прибыли от пошлин
Президент США Дональд Трамп после очередного антирекорда госдолга объявил, что введенные им пошлины обеспечивают "великое богатство" и безопасность страны. | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T18:48+0300
2025-12-27T18:48+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
белый дом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg
ВАШИНГТОН, 27 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после очередного антирекорда госдолга объявил, что введенные им пошлины обеспечивают "великое богатство" и безопасность страны. Согласно последним доступным данным, предоставленным министерством финансов США на 23 декабря, общий объем государственного долга страны превысил 38,375 триллиона долларов. По неофициальным данным подсчетов, он превысил 38,5 триллиона долларов. "Пошлины обеспечивают великое богатство и беспрецедентный уровень национальной безопасности США. Торговый дефицит был сокращен на 60%, неслыханные 4,3% ВВП и еще растет. Нет инфляции. Мы снова уважаемая страна", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп ранее указывал, что в торговле США с зарубежными партнерами был дисбаланс, который он устранил путем введения дополнительных пошлин. Верховный суд США рассматривает вопрос о том, достаточно ли у президента полномочий принимать такие решения в обход конгресса, если инстанция постановит обратное, Белому дому придется вернуть собранное с импортеров. Государственный долг США увеличивается на 75 тысяч долларов в секунду, следует из официальных оценок бюджетного управления конгресса. На обслуживание долга тратят 1 триллион долларов ежегодно. Необходимость заимствований порождает дефицит бюджета, то есть отставание доходной части от расходной. Трамп обещал, что и эту проблему решат пошлины.
https://1prime.ru/20251222/tramp-865815140.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb894c2e2ffc6c2cbe7df3d0a99db54b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд, белый дом
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд, Белый дом
18:48 27.12.2025
 
Трамп на фоне антирекордов госдолга отчитался о прибыли от пошлин

Трамп заявил, что введенные им пошлины обеспечивают великое богатство и безопасность США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после очередного антирекорда госдолга объявил, что введенные им пошлины обеспечивают "великое богатство" и безопасность страны.
Согласно последним доступным данным, предоставленным министерством финансов США на 23 декабря, общий объем государственного долга страны превысил 38,375 триллиона долларов. По неофициальным данным подсчетов, он превысил 38,5 триллиона долларов.
"Пошлины обеспечивают великое богатство и беспрецедентный уровень национальной безопасности США. Торговый дефицит был сокращен на 60%, неслыханные 4,3% ВВП и еще растет. Нет инфляции. Мы снова уважаемая страна", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп ранее указывал, что в торговле США с зарубежными партнерами был дисбаланс, который он устранил путем введения дополнительных пошлин. Верховный суд США рассматривает вопрос о том, достаточно ли у президента полномочий принимать такие решения в обход конгресса, если инстанция постановит обратное, Белому дому придется вернуть собранное с импортеров.
Государственный долг США увеличивается на 75 тысяч долларов в секунду, следует из официальных оценок бюджетного управления конгресса. На обслуживание долга тратят 1 триллион долларов ежегодно. Необходимость заимствований порождает дефицит бюджета, то есть отставание доходной части от расходной. Трамп обещал, что и эту проблему решат пошлины.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Американские производители зависят от импорта, признал советник Трампа
22 декабря, 21:08
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд ТрампВерховный судБелый дом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала