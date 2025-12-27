https://1prime.ru/20251227/trani-865976788.html
Италия потеряет 140 миллионов евро из-за санкций на сантехнику
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Италия потеряет около 140 миллионов евро из-за запрета на поставку сантехники в Россию, заявил РИА Новости президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани. "По последним оценкам, запрет на санитарные изделия приведёт к ежегодным потерям около 140 млн евро для итальянского сектора. Учитывая также другие затронутые товарные категории, совокупный эффект соответствующих ограничительных мер может достигать 250 млн евро упущенной выгоды", - сказал он. "Это ощутимый ущерб для многих предприятий — особенно малых и средних компаний, имевших устойчивые позиции на российском рынке", - добавил Трани. ЕС в 19-м пакете санкций запретил поставлять в РФ унитазы, биде, раковины и другую сантехнику. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
