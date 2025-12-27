https://1prime.ru/20251227/trani-865976788.html

Италия потеряет 140 миллионов евро из-за санкций на сантехнику

Италия потеряет 140 миллионов евро из-за санкций на сантехнику - 27.12.2025, ПРАЙМ

Италия потеряет 140 миллионов евро из-за санкций на сантехнику

Италия потеряет около 140 миллионов евро из-за запрета на поставку сантехники в Россию, заявил РИА Новости президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T14:24+0300

2025-12-27T14:24+0300

2025-12-27T14:24+0300

бизнес

мировая экономика

рф

запад

италия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76145/38/761453838_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_fa52c9f0001bfd0240e3093568e53668.jpg

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Италия потеряет около 140 миллионов евро из-за запрета на поставку сантехники в Россию, заявил РИА Новости президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани. "По последним оценкам, запрет на санитарные изделия приведёт к ежегодным потерям около 140 млн евро для итальянского сектора. Учитывая также другие затронутые товарные категории, совокупный эффект соответствующих ограничительных мер может достигать 250 млн евро упущенной выгоды", - сказал он. "Это ощутимый ущерб для многих предприятий — особенно малых и средних компаний, имевших устойчивые позиции на российском рынке", - добавил Трани. ЕС в 19-м пакете санкций запретил поставлять в РФ унитазы, биде, раковины и другую сантехнику. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20251224/dmitriev-865855916.html

рф

запад

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, рф, запад, италия, ес