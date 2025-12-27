https://1prime.ru/20251227/tu-214-865980012.html

Алиханов рассказал о планах по производству самолетов Ту-214

Алиханов рассказал о планах по производству самолетов Ту-214 - 27.12.2025, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о планах по производству самолетов Ту-214

Казанский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"), как ожидается, с 2028 года сможет выйти на производство 20... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T16:47+0300

2025-12-27T16:47+0300

2025-12-27T16:47+0300

бизнес

россия

рф

антон алиханов

ростех

минпромторг

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865979845_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_edca17575994b3d47eedc5124d0f6700.jpg

КАЗАНЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Казанский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"), как ожидается, с 2028 года сможет выйти на производство 20 пассажирских самолетов Ту-214 в год, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Двадцать единиц ежегодно, но это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028 года мы полноценно сможем выйти на этот показатель", - сказал министр. Он отметил, что в следующем году темп производства самолетов Ту-214 ожидается на уровне шести единиц, а в 2027 году - 12 единиц. Ранее Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного. Алиханов отметил, что специалисты фактически разработали новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов. Ту-214 - современный отечественный лайнер, способный перевозить до 210 пассажиров на расстояние до 5200 километров. В начале 2022 года Ту-214 производились в основном для спецзаказчиков, а не для авиакомпаний. Это было связано с тем, что перевозчики покупали иностранные самолеты.

https://1prime.ru/20251224/minpromtorg-865868018.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, антон алиханов, ростех, минпромторг, росавиация