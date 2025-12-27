Алиханов рассказал о планах по производству самолетов Ту-214

https://1prime.ru/20251227/tu-214-865980012.html
2025-12-27T16:47+0300
КАЗАНЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Казанский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"), как ожидается, с 2028 года сможет выйти на производство 20 пассажирских самолетов Ту-214 в год, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Двадцать единиц ежегодно, но это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028 года мы полноценно сможем выйти на этот показатель", - сказал министр. Он отметил, что в следующем году темп производства самолетов Ту-214 ожидается на уровне шести единиц, а в 2027 году - 12 единиц. Ранее Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного. Алиханов отметил, что специалисты фактически разработали новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов. Ту-214 - современный отечественный лайнер, способный перевозить до 210 пассажиров на расстояние до 5200 километров. В начале 2022 года Ту-214 производились в основном для спецзаказчиков, а не для авиакомпаний. Это было связано с тем, что перевозчики покупали иностранные самолеты.
КАЗАНЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Казанский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"), как ожидается, с 2028 года сможет выйти на производство 20 пассажирских самолетов Ту-214 в год, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Двадцать единиц ежегодно, но это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028 года мы полноценно сможем выйти на этот показатель", - сказал министр.
Он отметил, что в следующем году темп производства самолетов Ту-214 ожидается на уровне шести единиц, а в 2027 году - 12 единиц.
Ранее Росавиация
вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного. Алиханов
отметил, что специалисты фактически разработали новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.
Ту-214 - современный отечественный лайнер, способный перевозить до 210 пассажиров на расстояние до 5200 километров. В начале 2022 года Ту-214 производились в основном для спецзаказчиков, а не для авиакомпаний. Это было связано с тем, что перевозчики покупали иностранные самолеты.
