https://1prime.ru/20251227/ukraina-865969946.html

"Никакого преимущества": в США сделали резкое заявление об уступках России

"Никакого преимущества": в США сделали резкое заявление об уступках России - 27.12.2025, ПРАЙМ

"Никакого преимущества": в США сделали резкое заявление об уступках России

Россия не будет обсуждать территориальные вопросы с Владимиром Зеленским в рамках украинского урегулирования, об этом заявил в своем YouTube-канале бывший... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T07:39+0300

2025-12-27T07:39+0300

2025-12-27T07:39+0300

украина

россия

киев

донбасс

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/82711/97/827119781_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_82b7d7897c17317b763a7c8a1d554b1f.jpg

МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Россия не будет обсуждать территориальные вопросы с Владимиром Зеленским в рамках украинского урегулирования, об этом заявил в своем YouTube-канале бывший американский военный Дэниел Дэвис. "Нет никакого варианта, при котором Россия пойдет на такой компромисс (Отказ от территорий — Прим. Ред.). Это очень серьезное требование, и ни у Украины, ни у Запада нет преимущества, чтобы этого требовать", — отметил он. Отставной военный считает, что глава киевского режима намеренно выставляет провокационные условия, чтобы сорвать переговоры и обвинить Россию в нежелании завершать конфликт. Эти регионы уже включены в российскую Конституцию, и изменить это никто не сможет, подчеркнул Дэвис."Это просто суровая правда", — заключил он. По данным ряда СМИ, Зеленский в среду представил проект мирного плана журналистам на Украине. Среди предложений значится отказ Киева отводить войска с российской территории, тогда как России предлагается вывести силы из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В план из 20 пунктов не включены положения о признании Крыма и Донбасса российскими, а также обещание Украины не вступать в НАТО. В тот же день телеканал "Общественное" сообщил, ссылаясь на украинский проект урегулирования, что Киев готов рассмотреть создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донбассе только на основе референдума. Вопрос о поддержке всего договора будет вынесен на голосование, а не только пункт о СЭЗ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что киевским властям необходимо принять решение и приступить к переговорам. С каждым днем пространство для принятия решений украинским руководством сокращается в результате наступательных действий ВС России, и это принуждение к мирному решению, а продолжение конфликта будет для Украины как бессмысленным, так и рискованным.

украина

киев

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, киев, донбасс, владимир зеленский