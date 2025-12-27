Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никакого преимущества": в США сделали резкое заявление об уступках России - 27.12.2025
"Никакого преимущества": в США сделали резкое заявление об уступках России
"Никакого преимущества": в США сделали резкое заявление об уступках России - 27.12.2025, ПРАЙМ
"Никакого преимущества": в США сделали резкое заявление об уступках России
Россия не будет обсуждать территориальные вопросы с Владимиром Зеленским в рамках украинского урегулирования, об этом заявил в своем YouTube-канале бывший... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T07:39+0300
2025-12-27T07:39+0300
украина
россия
киев
донбасс
владимир зеленский
МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Россия не будет обсуждать территориальные вопросы с Владимиром Зеленским в рамках украинского урегулирования, об этом заявил в своем YouTube-канале бывший американский военный Дэниел Дэвис. "Нет никакого варианта, при котором Россия пойдет на такой компромисс (Отказ от территорий — Прим. Ред.). Это очень серьезное требование, и ни у Украины, ни у Запада нет преимущества, чтобы этого требовать", — отметил он. Отставной военный считает, что глава киевского режима намеренно выставляет провокационные условия, чтобы сорвать переговоры и обвинить Россию в нежелании завершать конфликт. Эти регионы уже включены в российскую Конституцию, и изменить это никто не сможет, подчеркнул Дэвис."Это просто суровая правда", — заключил он. По данным ряда СМИ, Зеленский в среду представил проект мирного плана журналистам на Украине. Среди предложений значится отказ Киева отводить войска с российской территории, тогда как России предлагается вывести силы из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В план из 20 пунктов не включены положения о признании Крыма и Донбасса российскими, а также обещание Украины не вступать в НАТО. В тот же день телеканал "Общественное" сообщил, ссылаясь на украинский проект урегулирования, что Киев готов рассмотреть создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донбассе только на основе референдума. Вопрос о поддержке всего договора будет вынесен на голосование, а не только пункт о СЭЗ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что киевским властям необходимо принять решение и приступить к переговорам. С каждым днем пространство для принятия решений украинским руководством сокращается в результате наступательных действий ВС России, и это принуждение к мирному решению, а продолжение конфликта будет для Украины как бессмысленным, так и рискованным.
украина, россия, киев, донбасс, владимир зеленский
УКРАИНА, РОССИЯ, Киев, ДОНБАСС, Владимир Зеленский
07:39 27.12.2025
 
"Никакого преимущества": в США сделали резкое заявление об уступках России

Подполковник Дэвис: Россия не будет обсуждать с Зеленским территориальный вопрос

МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Россия не будет обсуждать территориальные вопросы с Владимиром Зеленским в рамках украинского урегулирования, об этом заявил в своем YouTube-канале бывший американский военный Дэниел Дэвис.
"Нет никакого варианта, при котором Россия пойдет на такой компромисс (Отказ от территорий — Прим. Ред.). Это очень серьезное требование, и ни у Украины, ни у Запада нет преимущества, чтобы этого требовать", — отметил он.
Отставной военный считает, что глава киевского режима намеренно выставляет провокационные условия, чтобы сорвать переговоры и обвинить Россию в нежелании завершать конфликт. Эти регионы уже включены в российскую Конституцию, и изменить это никто не сможет, подчеркнул Дэвис.
"Это просто суровая правда", — заключил он.
По данным ряда СМИ, Зеленский в среду представил проект мирного плана журналистам на Украине. Среди предложений значится отказ Киева отводить войска с российской территории, тогда как России предлагается вывести силы из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В план из 20 пунктов не включены положения о признании Крыма и Донбасса российскими, а также обещание Украины не вступать в НАТО.
В тот же день телеканал "Общественное" сообщил, ссылаясь на украинский проект урегулирования, что Киев готов рассмотреть создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донбассе только на основе референдума. Вопрос о поддержке всего договора будет вынесен на голосование, а не только пункт о СЭЗ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что киевским властям необходимо принять решение и приступить к переговорам. С каждым днем пространство для принятия решений украинским руководством сокращается в результате наступательных действий ВС России, и это принуждение к мирному решению, а продолжение конфликта будет для Украины как бессмысленным, так и рискованным.
 
Заголовок открываемого материала