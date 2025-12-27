https://1prime.ru/20251227/ukraina-865982986.html
"Преднамеренное уничтожение". В США забили тревогу из-за Украины
"Преднамеренное уничтожение". В США забили тревогу из-за Украины - 27.12.2025, ПРАЙМ
"Преднамеренное уничтожение". В США забили тревогу из-за Украины
Западные государства совершают вопиющее преступление, намеренно разрушаю Украину, считает журналист Томас Фази, о чем он написал в социальной сети X. | 27.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Западные государства совершают вопиющее преступление, намеренно разрушаю Украину, считает журналист Томас Фази, о чем он написал в социальной сети X. "Преднамеренное уничтожение Украины Западом — одно из главных преступлений столетия", — отметил он. Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции подчеркнул, что Запад ведет войну против России руками украинских националистов.В начале октября Владимир Путин заявил, что Россия "все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной", а со всей НАТО. Москва рассматривает западные поставки оружия на Украину и средства транспортировки альянса в качестве законных военных целей.
"Преднамеренное уничтожение". В США забили тревогу из-за Украины
Фази назвал умышленное уничтожение Украины Западом преступлением века