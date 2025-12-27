Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Преднамеренное уничтожение". В США забили тревогу из-за Украины - 27.12.2025
"Преднамеренное уничтожение". В США забили тревогу из-за Украины
"Преднамеренное уничтожение". В США забили тревогу из-за Украины
"Преднамеренное уничтожение". В США забили тревогу из-за Украины
Западные государства совершают вопиющее преступление, намеренно разрушаю Украину, считает журналист Томас Фази, о чем он написал в социальной сети X.
2025-12-27T21:29+0300
2025-12-27T21:29+0300
украина
запад
москва
владимир путин
всу
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Западные государства совершают вопиющее преступление, намеренно разрушаю Украину, считает журналист Томас Фази, о чем он написал в социальной сети X. "Преднамеренное уничтожение Украины Западом — одно из главных преступлений столетия", — отметил он. Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции подчеркнул, что Запад ведет войну против России руками украинских националистов.В начале октября Владимир Путин заявил, что Россия "все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной", а со всей НАТО. Москва рассматривает западные поставки оружия на Украину и средства транспортировки альянса в качестве законных военных целей.
украина
запад
москва
украина, запад, москва, владимир путин, всу, нато
УКРАИНА, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, ВСУ, НАТО
21:29 27.12.2025
 
"Преднамеренное уничтожение". В США забили тревогу из-за Украины

Фази назвал умышленное уничтожение Украины Западом преступлением века

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Западные государства совершают вопиющее преступление, намеренно разрушаю Украину, считает журналист Томас Фази, о чем он написал в социальной сети X.
"Преднамеренное уничтожение Украины Западом — одно из главных преступлений столетия", — отметил он.
Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции подчеркнул, что Запад ведет войну против России руками украинских националистов.
В начале октября Владимир Путин заявил, что Россия "все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной", а со всей НАТО. Москва рассматривает западные поставки оружия на Украину и средства транспортировки альянса в качестве законных военных целей.
УКРАИНА ЗАПАД МОСКВА Владимир Путин ВСУ НАТО
 
 
Заголовок открываемого материала