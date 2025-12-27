Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-27T21:37+0300
2025-12-27T21:37+0300
россия
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
набу
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. На Украине разразился очередной громкий коррупционный скандал после отъезда Владимира Зеленского во Флориду для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщил Le Monde. "Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в субботу обвинило нескольких членов парламента в получении взяток в обмен на голоса и попытке совершить обыск в правительственных учреждениях в Киеве. Этот коррупционный скандал на Украине разразился сразу после отъезда Владимира Зеленского во Флориду", — говорится в статье.Как подчеркивает издание, положение главы киевского руководства "уже было дестабилизировано" резонансным делом о коррупции, в которое был вовлечен соратник Зеленского Тимур Миндич.В субботу НАБУ заявило, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили группу депутатов Верховной рады, которые получали выгоду за голосование в парламенте. Их имена и число остаются неизвестными.
21:37 27.12.2025
 
Monde: на Украине разгорелся скандал после отъезда Зеленского во Флориду

Monde: на Украине разгорелся коррупционный скандал после отъезда Зеленского во Флориду

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. На Украине разразился очередной громкий коррупционный скандал после отъезда Владимира Зеленского во Флориду для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщил Le Monde.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в субботу обвинило нескольких членов парламента в получении взяток в обмен на голоса и попытке совершить обыск в правительственных учреждениях в Киеве. Этот коррупционный скандал на Украине разразился сразу после отъезда Владимира Зеленского во Флориду", — говорится в статье.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
"Преднамеренное уничтожение". В США забили тревогу из-за Украины
21:29
Как подчеркивает издание, положение главы киевского руководства "уже было дестабилизировано" резонансным делом о коррупции, в которое был вовлечен соратник Зеленского Тимур Миндич.
В субботу НАБУ заявило, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили группу депутатов Верховной рады, которые получали выгоду за голосование в парламенте. Их имена и число остаются неизвестными.
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
"Вот и все!" Во Франции резко высказались об отправке войск на Украину
Вчера, 21:01
 
