Monde: на Украине разгорелся скандал после отъезда Зеленского во Флориду
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. На Украине разразился очередной громкий коррупционный скандал после отъезда Владимира Зеленского во Флориду для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщил Le Monde. "Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в субботу обвинило нескольких членов парламента в получении взяток в обмен на голоса и попытке совершить обыск в правительственных учреждениях в Киеве. Этот коррупционный скандал на Украине разразился сразу после отъезда Владимира Зеленского во Флориду", — говорится в статье.Как подчеркивает издание, положение главы киевского руководства "уже было дестабилизировано" резонансным делом о коррупции, в которое был вовлечен соратник Зеленского Тимур Миндич.В субботу НАБУ заявило, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили группу депутатов Верховной рады, которые получали выгоду за голосование в парламенте. Их имена и число остаются неизвестными.
