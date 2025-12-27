https://1prime.ru/20251227/ukraina-865984270.html
Во Франции пришли в бешенство из-за нового скандала на Украине
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. На Украине разгорелся очередной коррупционный скандал из-за денег, которые Европа направляет киевскому режиму, сообщил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Пока Владимир Зеленский направляется во Флориду на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, на Украине разгорается новый масштабный коррупционный скандал, в который вовлечен весь режим! И все это на наши деньги!" — отметил он.Политик настаивает на прекращении финансирования "Украины, войны и коррупции". Ранее Le Monde сообщило, что на Украине разразился очередной громкий коррупционный скандал после отъезда Владимира Зеленского во Флориду для переговоров с Дональдом Трампом. В НАБУ заявили, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры выявили группу депутатов Верховной рады, которые получали выгоду за голосование в парламенте. Имена и точное число участников не разглашаются.
Во Франции пришли в бешенство из-за нового скандала на Украине
