Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции пришли в бешенство из-за нового скандала на Украине - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251227/ukraina-865984270.html
Во Франции пришли в бешенство из-за нового скандала на Украине
Во Франции пришли в бешенство из-за нового скандала на Украине - 27.12.2025, ПРАЙМ
Во Франции пришли в бешенство из-за нового скандала на Украине
На Украине разгорелся очередной коррупционный скандал из-за денег, которые Европа направляет киевскому режиму, сообщил лидер французской правой партии... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T23:07+0300
2025-12-27T23:07+0300
украина
франция
европа
владимир зеленский
дональд трамп
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. На Украине разгорелся очередной коррупционный скандал из-за денег, которые Европа направляет киевскому режиму, сообщил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Пока Владимир Зеленский направляется во Флориду на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, на Украине разгорается новый масштабный коррупционный скандал, в который вовлечен весь режим! И все это на наши деньги!" — отметил он.Политик настаивает на прекращении финансирования "Украины, войны и коррупции". Ранее Le Monde сообщило, что на Украине разразился очередной громкий коррупционный скандал после отъезда Владимира Зеленского во Флориду для переговоров с Дональдом Трампом. В НАБУ заявили, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры выявили группу депутатов Верховной рады, которые получали выгоду за голосование в парламенте. Имена и точное число участников не разглашаются.
https://1prime.ru/20251227/ukraina-865982986.html
https://1prime.ru/20251227/makron-865982143.html
украина
франция
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, европа, владимир зеленский, дональд трамп, набу
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАБУ
23:07 27.12.2025
 
Во Франции пришли в бешенство из-за нового скандала на Украине

Филиппо призвал прекратить финансировать Украину на фоне нового скандала с коррупцией

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. На Украине разгорелся очередной коррупционный скандал из-за денег, которые Европа направляет киевскому режиму, сообщил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Пока Владимир Зеленский направляется во Флориду на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, на Украине разгорается новый масштабный коррупционный скандал, в который вовлечен весь режим! И все это на наши деньги!" — отметил он.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
"Преднамеренное уничтожение". В США забили тревогу из-за Украины
Вчера, 21:29
Политик настаивает на прекращении финансирования "Украины, войны и коррупции".
Ранее Le Monde сообщило, что на Украине разразился очередной громкий коррупционный скандал после отъезда Владимира Зеленского во Флориду для переговоров с Дональдом Трампом. В НАБУ заявили, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры выявили группу депутатов Верховной рады, которые получали выгоду за голосование в парламенте. Имена и точное число участников не разглашаются.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
"Победа над Россией". На Западе заметили важную деталь в словах Макрона
Вчера, 20:08
 
УКРАИНАФРАНЦИЯЕВРОПАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала