Стубб сделал новое заявление об Украине

МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Главы европейских стран продолжают свои усилия по достижению мира на Украине на фоне предстоящих переговоров между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает в социальной сети X президент Финляндии Александр Стубб. "Провели хороший разговор с европейскими лидерами в преддверии завтрашней встречи Зеленского с президентом Трампом. Вместе работаем над справедливым и прочным мирным соглашением", — написал он.Встреча Трампа и Зеленского пройдет в воскресенье во Флориде. В пятницу Трамп выразил оптимизм относительно возможности заключения соглашения с киевским руководством. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения. Обсуждение американского мирного плана В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле специального представителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. На протяжении пяти часов обсуждалась мирная инициатива, однако достичь компромисса стороны не смогли. Как позже отметил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов первоначального плана на четыре пакета и предложил работать с каждым из них по отдельности. Путин уточнил, что рассмотрел практически все из них и отметил несколько вопросов, с которыми Москва не согласна. Затем в Берлине состоялись переговоры делегаций США и Украины. По итогам этой встречи западные страны выразили готовность предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Взамен американская сторона потребовала от Киева территориальных уступок, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск. В минувшие выходные глава РФПИ Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщили в Кремле, российскому спецпредставителю рассказали о взаимодействии Вашингтона с Украиной и Европой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.

