Глава "Вертолеты России" поделился результатами работы холдинга - 27.12.2025
Глава "Вертолеты России" поделился результатами работы холдинга
Глава "Вертолеты России" поделился результатами работы холдинга
2025-12-27T13:38+0300
2025-12-27T13:38+0300
КАЗАНЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") за несколько лет по контрактам с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал более 100 вертолетов в регионы РФ, сообщил гендиректор компании Николай Колесов. "За последние несколько лет холдинг "Вертолеты России" только в рамках контрактов с ГТЛК передал в регионы более 100 машин", – приводятся в сообщении холдинга слова Колесова. ГТЛК и "Ростех" в субботу передали четыре вертолета Ми-8 российским авиакомпаниям в рамках инвестпроекта по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при поддержке Минпромторга РФ. Вертолеты получат компании "Баргузин", "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд" и "Алроса". В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин, глава Росавиации Дмитрий Ядров, гендиректор ГТЛК Михаил Парнев и другие. Ми-8 - один из самых массовых многоцелевых вертолетов в мире, имеющий более 150 модификаций. Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Вертолеты могут оснащаться дополнительными наружными топливными баками объемом 915 литров каждый. Они увеличивают дальность полета, что актуально для применения воздушных судов в регионах с большой протяженностью территорий. Дальность палета составляет до 715 километров. Вертолет может перевозить до 22 человек.
бизнес, россия, рф, антон алиханов, вертолеты россии, ростех, минпромторг
13:38 27.12.2025
 
Глава "Вертолеты России" поделился результатами работы холдинга

"Вертолеты России" за несколько лет передал в регионы более 100 вертолетов

КАЗАНЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") за несколько лет по контрактам с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал более 100 вертолетов в регионы РФ, сообщил гендиректор компании Николай Колесов.
"За последние несколько лет холдинг "Вертолеты России" только в рамках контрактов с ГТЛК передал в регионы более 100 машин", – приводятся в сообщении холдинга слова Колесова.
Вертолет МИ-8 - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Глава Минпромторга рассказал, где используются вертолеты Ми-8
12:36
ГТЛК и "Ростех" в субботу передали четыре вертолета Ми-8 российским авиакомпаниям в рамках инвестпроекта по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при поддержке Минпромторга РФ. Вертолеты получат компании "Баргузин", "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд" и "Алроса".
В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин, глава Росавиации Дмитрий Ядров, гендиректор ГТЛК Михаил Парнев и другие.
Ми-8 - один из самых массовых многоцелевых вертолетов в мире, имеющий более 150 модификаций. Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Вертолеты могут оснащаться дополнительными наружными топливными баками объемом 915 литров каждый. Они увеличивают дальность полета, что актуально для применения воздушных судов в регионах с большой протяженностью территорий. Дальность палета составляет до 715 километров. Вертолет может перевозить до 22 человек.
 
