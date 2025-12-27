https://1prime.ru/20251227/vklady-865796767.html

"Пробники" и не только. Как выбирать банковский продукт в 2026 году

"Пробники" и не только. Как выбирать банковский продукт в 2026 году - 27.12.2025, ПРАЙМ

"Пробники" и не только. Как выбирать банковский продукт в 2026 году

Главным преимуществом накопительного счёта является высокая ликвидность, то есть возможность вывода капитала без потери процентов. Это делает его наиболее... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T05:05+0300

2025-12-27T05:05+0300

2025-12-27T05:05+0300

мнения аналитиков

банки

финансы

страхование

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865796767.jpg?1766801102

МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Главным преимуществом накопительного счёта является высокая ликвидность, то есть возможность вывода капитала без потери процентов. Это делает его наиболее подходящим инструментом для краткосрочного хранения, когда нет точного понимания момента, в который деньги придётся снять. Например, на счёт можно положить средства от продажи квартиры, машины или же инвестиционный капитал на тот период, пока вы находитесь в поиске более интересной инвестидеи.Аналогом накопительного счёта на фондовом рынке я считаю фонды денежного рынка. Их роднит ежедневное начисление процентов и возможность быстрого вывода денег. При этом они так же, как и накопительные счета, чутко реагируют на любые изменения денежно-кредитной политики, причём как реальные, так и ожидаемые. Стоит понимать, что ставки по ним нефиксированные и могут поменяться в любой момент.Сейчас, в условиях постепенного снижения ключевой ставки, доходность накопительных счетов и фондов денежного рынка будет постепенно сокращаться, чутко реагируя на любое изменение ситуации. Однако они по-прежнему остаются наиболее подходящими инструментами, когда для вкладчика или инвестора ликвидность превыше всего.Фикс текущих условий надолгоЕсли владелец капитала чётко знает срок, на который он может разместить свои средства в продукты для получения пассивного дохода, то ему стоит рассмотреть два варианта: банковские вклады и удержание облигаций с фиксированным купоном до погашения. В обоих случаях мы имеем дело с прогнозируемой доходностью на определённом временном горизонте. Если у вкладов она обычно составляет 3,6 или 12 месяцев, то облигации более "долгие" инвестиции – на рынке можно подобрать варианты от 1 года до 15 лет.Для вкладчика и инвестора вложения в эти инструменты дают возможность зафиксировать те условия, которые действуют при текущей ключевой ставке в 16% годовых. Это выгодно, поскольку со смягчением денежно-кредитной политики предложения по новым вкладам и выпускам облигаций на первичном рынке будут постепенно ухудшаться.Судя по последним данным Банка России, усреднённые процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней – 15,02%; на срок от 91 до 180 дней – 15,24%; на срок от 181 дня до 1 года – 14,47%; на срок свыше 1 года – 12,42%. Если мы посмотрим на доходность декабрьских аукционов наиболее надёжных облигаций – ОФЗ, то она составляет 14,61% годовых для выпуска с датой погашения 6 октября 2038 год и 14,55% годовых для выпуска с датой погашения 28 августа 2030. Обращаю внимание на интересный момент: чем больше срок вклада, тем меньше, как правило, сейчас доходность. А вот у долговых продуктов на фондовом рынке корреляция преимущественно обратная: чем больше время "заморозки" средств в облигациях, тем выше доходность.По поводу сроков есть определённый лайфхак, который актуален при неустойчивой денежно-кредитной политике или же в том случае, если точный срок назвать сложно. В этом случае можно распределить капитал между продуктами разной срочности – получится некое усреднение ставки. На фондовом рынке инвесторы часто пользуются этим механизмом, но он применим и к вкладам.Сумма имеет значениеРаботать с накопительными счетами можно, имея на руках практически любую сумму, в этом плане они более либеральные, чем вклады. Последние, как правило, содержат нижний и верхний порог по сумме, которую можно вложить по конкретному банковскому предложению.Стоит отметить, что в 2025 году стало появляться много вкладов-"пробников". Они предполагают максимальную ставку по сравнению с другими продуктами финансово-кредитного учреждения, однако верхняя допустимая планка инвестиций в них небольшая – как правило, 50-100 тысяч рублей. Для вкладчиков с небольшими суммами они наиболее привлекательны.При этом не стоит забывать, что в банках-участниках системы по страхованию вкладов сумма покрытия ограничена 1,4 миллиона рублей. Она распространяется как на вклады, так и на накопительные счета. Таким образом, если капитал на уровне или меньше указанной суммы, то можно выбрать любой банк в системе АСВ с подходящими условиями. Как правило, небольшие финансово-кредитные учреждения, чтобы конкурировать с топами, предлагают более выгодные условия, поэтому ни них стоит обратить внимание в первую очередь.Если планируется вложить в банковские продукты сумму больше, чем 1,4 миллиона рублей, то рисковать ради чуть более высокой доходности не стоит. В этом случае в приоритете банки из топ-30, максимум топ-50, более дальние я бы не рассматривал. В случае проблем у финансово-кредитного учреждения клиент теряет все деньги свыше страхового покрытия, поэтому в данном случае чем надёжнее банк, тем лучше.Как получить наилучшие условия?Что бы вы в итоге ни выбрали, накопительный счёт или срочный вклад, рекомендую воспользоваться услугами сайтов-агрегаторов. Как правило, для новых пользователей они дают определённый приветственный бонус, который позволяет получить денежную или процентную надбавку к действующим банковским предложениям.Кроме того, агрегаторы позволяют сравнивать предложения различных банков по ключевым параметрам: доходность, срочность, условия пополнения и вывода средств и так далее. Это позволяет не тратить время на самостоятельное изучение различных банковских предложений, а рассмотреть их все сразу в одном месте, выставив в качестве фильтров те параметры, которые значимы для вкладчика.Автор - директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка

https://1prime.ru/20251104/banki-864135501.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Руслан Спинка https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865796604_0:132:914:1046_100x100_80_0_0_47ddb4eef6f69b54084b4829f06bbdef.jpg

Руслан Спинка https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865796604_0:132:914:1046_100x100_80_0_0_47ddb4eef6f69b54084b4829f06bbdef.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Руслан Спинка https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865796604_0:132:914:1046_100x100_80_0_0_47ddb4eef6f69b54084b4829f06bbdef.jpg

мнения аналитиков, банки, финансы, страхование