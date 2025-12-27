ГД приоритетно рассмотрит проект о противодействии мошенникам

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке в начале весенней сессии рассмотрит законопроект о мерах по противодействию мошенникам, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Правительство РФ внесло в Госдуму в пятницу второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, документ доступен в думской электронной базе. Володин направил проект в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. "Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке", - сказал Володин журналистам. Вопрос будет вынесен на заседание Совета Госдумы 12 января. Председатель ГД напомнил, что в 2025 году было принято 10 федеральных законов, направленных на противодействие киберпреступности. "Принятые меры работают. Удалось остановить рост мошеннических действий. Правоохранительные органы фиксируют их снижение: за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием интернета и компьютерных технологий, снизилось на 10,8%. На 23% уменьшилось количество дистанционных краж, ИТ-мошенничества - на 8,3%", - отметил Володин. Он добавил, что депутаты продолжают работу по борьбе с кибермошенничеством и защите граждан, их денежных средств от преступных посягательств. "Важно совершенствовать созданную правовую базу, оперативно реагировать на возникающие вызовы и новые ухищрения мошенников", - сказал Володин. Среди предложений в проекте - дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение. Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин, ввести обязательную маркировку международных звонков, дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях пресечения мошеннических действий.
общество, рф, вячеслав володин, госдума
Мошенничество, Общество, РФ, Вячеслав Володин, Госдума
09:38 27.12.2025
 
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке в начале весенней сессии рассмотрит законопроект о мерах по противодействию мошенникам, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Правительство РФ внесло в Госдуму в пятницу второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, документ доступен в думской электронной базе. Володин направил проект в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.
"Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке", - сказал Володин журналистам. Вопрос будет вынесен на заседание Совета Госдумы 12 января.
Председатель ГД напомнил, что в 2025 году было принято 10 федеральных законов, направленных на противодействие киберпреступности.
МВД объяснило, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
МВД объяснило, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
23 декабря, 09:24
"Принятые меры работают. Удалось остановить рост мошеннических действий. Правоохранительные органы фиксируют их снижение: за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием интернета и компьютерных технологий, снизилось на 10,8%. На 23% уменьшилось количество дистанционных краж, ИТ-мошенничества - на 8,3%", - отметил Володин.
Он добавил, что депутаты продолжают работу по борьбе с кибермошенничеством и защите граждан, их денежных средств от преступных посягательств. "Важно совершенствовать созданную правовую базу, оперативно реагировать на возникающие вызовы и новые ухищрения мошенников", - сказал Володин.
Среди предложений в проекте - дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение.
Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин, ввести обязательную маркировку международных звонков, дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях пресечения мошеннических действий.
Путин дал совет россиянам по борьбе с мошенниками
Путин дал совет россиянам по борьбе с мошенниками
19 декабря, 13:29
 
Мошенничество Общество РФ Вячеслав Володин Госдума
 
 
