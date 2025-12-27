https://1prime.ru/20251227/vstrecha-865969623.html

"Приходится рисковать": в ЕС пришли в ужас от встречи Трампа с Зеленским

"Приходится рисковать": в ЕС пришли в ужас от встречи Трампа с Зеленским - 27.12.2025, ПРАЙМ

"Приходится рисковать": в ЕС пришли в ужас от встречи Трампа с Зеленским

Европейские страны выражают опасения, что встреча Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом может привести к непредсказуемым... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T07:18+0300

2025-12-27T07:18+0300

2025-12-27T07:18+0300

сша

украина

европа

дональд трамп

владимир зеленский

нато

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg

МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Европейские страны выражают опасения, что встреча Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом может привести к непредсказуемым последствиям, передает телеканал CNN со ссылкой на источник."Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку считают нынешнюю динамику отношений между США и Украиной продуктивной. Тем не менее, они признают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем", — отмечается в сообщении. Как сообщили телеканалу источники из Европы и США, руководители ЕС не будут участвовать в этой встрече. "С Трампом всегда приходится рисковать", — цитирует телеканал одного из представителей НАТО. Накануне Трамп, ответив на приглашение Зеленского приехать в Украину, сказал, что ждет украинского лидера в Вашингтоне, но не уточнил, когда и где конкретно может состояться встреча. При этом сам президент США заявил, что предложения Зеленского не имеют значения без его собственного согласия.

сша

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, нато, cnn