"Приходится рисковать": в ЕС пришли в ужас от встречи Трампа с Зеленским
2025-12-27T07:18+0300
сша
украина
европа
дональд трамп
владимир зеленский
нато
cnn
МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Европейские страны выражают опасения, что встреча Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом может привести к непредсказуемым последствиям, передает телеканал CNN со ссылкой на источник."Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку считают нынешнюю динамику отношений между США и Украиной продуктивной. Тем не менее, они признают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем", — отмечается в сообщении. Как сообщили телеканалу источники из Европы и США, руководители ЕС не будут участвовать в этой встрече. "С Трампом всегда приходится рисковать", — цитирует телеканал одного из представителей НАТО. Накануне Трамп, ответив на приглашение Зеленского приехать в Украину, сказал, что ждет украинского лидера в Вашингтоне, но не уточнил, когда и где конкретно может состояться встреча. При этом сам президент США заявил, что предложения Зеленского не имеют значения без его собственного согласия.
