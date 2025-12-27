Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Приходится рисковать": в ЕС пришли в ужас от встречи Трампа с Зеленским - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251227/vstrecha-865969623.html
"Приходится рисковать": в ЕС пришли в ужас от встречи Трампа с Зеленским
"Приходится рисковать": в ЕС пришли в ужас от встречи Трампа с Зеленским - 27.12.2025, ПРАЙМ
"Приходится рисковать": в ЕС пришли в ужас от встречи Трампа с Зеленским
Европейские страны выражают опасения, что встреча Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом может привести к непредсказуемым... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T07:18+0300
2025-12-27T07:18+0300
сша
украина
европа
дональд трамп
владимир зеленский
нато
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg
МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Европейские страны выражают опасения, что встреча Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом может привести к непредсказуемым последствиям, передает телеканал CNN со ссылкой на источник."Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку считают нынешнюю динамику отношений между США и Украиной продуктивной. Тем не менее, они признают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем", — отмечается в сообщении. Как сообщили телеканалу источники из Европы и США, руководители ЕС не будут участвовать в этой встрече. "С Трампом всегда приходится рисковать", — цитирует телеканал одного из представителей НАТО. Накануне Трамп, ответив на приглашение Зеленского приехать в Украину, сказал, что ждет украинского лидера в Вашингтоне, но не уточнил, когда и где конкретно может состояться встреча. При этом сам президент США заявил, что предложения Зеленского не имеют значения без его собственного согласия.
сша
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f1f11651c33f0e4f1aed8ea60478064d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, нато, cnn
США, УКРАИНА, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, CNN
07:18 27.12.2025
 
"Приходится рисковать": в ЕС пришли в ужас от встречи Трампа с Зеленским

CNN: в Европе боятся, что встреча Трампа с Зеленским будет непредсказуемой

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Европейские страны выражают опасения, что встреча Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом может привести к непредсказуемым последствиям, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку считают нынешнюю динамику отношений между США и Украиной продуктивной. Тем не менее, они признают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем", — отмечается в сообщении.
Как сообщили телеканалу источники из Европы и США, руководители ЕС не будут участвовать в этой встрече.
"С Трампом всегда приходится рисковать", — цитирует телеканал одного из представителей НАТО.
Накануне Трамп, ответив на приглашение Зеленского приехать в Украину, сказал, что ждет украинского лидера в Вашингтоне, но не уточнил, когда и где конкретно может состояться встреча. При этом сам президент США заявил, что предложения Зеленского не имеют значения без его собственного согласия.
 
СШАУКРАИНАЕВРОПАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала